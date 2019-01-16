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Обстріл машин ВСУ на Донбасі: командир розкрив підлість із боку терористів

1.9тЧитати матеріал російською

Українських військовослужбовців, на вантажні автомобілі яких напали 16 січня окупанти, обстріляли за вивантаженням води і продуктів харчування.

Про це в ході брифінгу журналістам повідомив командир 72-ї окремої механізованої бригади Руслан Татусь. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Під час здійснення заходів тилового забезпечення підрозділів бригади щодо підвезення продуктів і води на одному з опорних пунктів військової частини противник здійснив обстріл із протитанкового ракетного комплексу вантажного автомобіля "Урал " і військових, які здійснювали його розвантаження", – уточнив він подробиці.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

За словами командира, факт обстрілу вкотре засвідчив недотримання російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню і Мінських домовленостей. "Не дивлячись на те, що сталося, військовослужбовці бригади продовжують утримувати лінію зіткнення з противником", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля села Троїцьке Луганської області окупанти підбили дві вантажні машини, в яких перебували українські військові. В результаті 10 захисників України постраждали.

Стало відомо про стан бійців, доставлених у лікарню Попасної.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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