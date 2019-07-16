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Обстріл телеканалу Медведчука: експерт вказав на важливий нюанс

5.7т Читати матеріал російською

Обстріл телеканалу "112 Україна", який належить голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, здійснив непрофесіонал.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з питань безпеки Сергій Шабовта, коментуючи обставини НП.

За його словами, фахівці, які аналізували порожню тубу, сказали, що це протитанковий гранатомет.

"Треба розуміти, що постріл мав на меті демонстрацію незгоди з тією інформаційною політикою, яку проводить "112 канал" на сьогодні. Або просто була спроба показати, що є радикальні дурні, які можуть взяти в руки що завгодно і лупити куди завгодно", – заявив Шабовта.

Новини
На відео потрапив момент обстрілу телеканалу "112 Україна"

"Хіба ми говоримо про те, що ставилася тактичне завдання, щоб знесло будинок? Я думаю, що все це абсолютно демонстративно", – вважає він.

Як зазначив експерт, "постріл робив не фахівець, а людина, яка не має високопрофесійної майстерності використання подібної зброї – тому змазаний напіврикошетний постріл був".

На думку Шабовти, "все пов'язано з виборами, до яких тут залишилися лічені дні".

"У класиці жанру, якщо ми говоримо про теракт, як правило, є спроба донести адресату, хто і навіщо це зробив. А у нас анонім, який влупив, і всі шумлять і намагаються з однієї події свої особисті рейтинги заробити", – додав він.

Обстріл телеканалу Медведчука: експерт вказав на важливий нюанс

112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 13 липня в Києві двоє осіб обстріляли з гранатомета будівлю, в якій знаходиться "112 канал".

Російські пропагандисти вже припустили, що причиною обстрілу будівлі "112 каналу" з гранатомета міг стати анонс фільму Олівера Стоуна "У боротьбі за Україну".

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Обстріл 112 телеканалу
Особа
Сергій Шабовта
Місце
Україна
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Или "адвокат" Стуса заказал выстрел для телекартинки и для предвыборного трюка. Стрельнул,как в бочку перднул,эфекта никакого. Кум-лузер,и как такого кума,кум терпит.
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