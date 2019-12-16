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16 грудня • оновлено в 12:26
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Обшуки у квартирі Мухарського: у поліції дали неочікуване пояснення

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Обшуки у квартирі телеведучого, актора та письменника Антіна Мухарського (Ореста Лютого), яку він здавав в оренду, не були пов'язані з розслідуванням у справі щодо вбивства журналіста справі Шеремета.

Натомість слідчі дії відбувалися у рамках розслідування кримінального провадження за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це повідомили в Управління комунікації Національної поліції України.

"Слідчі Кропивницького відділу поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Встановлено, що група осіб організувала інтернет-магазини в одному із популярних меседжерів, за допомогою яких здійснювала збут зазначених речовин шляхом "закладок", – йдеться у повідомленні.

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У поліції пояснили обшуки в квартирі Мухарського

У поліції пояснили обшуки в квартирі Мухарського

За даними поліції, до адміністрування цих груп причетні особи, які мешкають у Києві. І йдеться саме про квартиру на столичному Подолі, власником якої є шоумен Антін Мухарський.

Під час обшуків у помешканні, яке винаймали фігуранти вказаного провадження, було вилучено комп’ютерну техніку, сімкартки, банківські картки й телеіфони, які могли використовуватися у злочинній діяльності.

Нині слідчі призначили відповідні експертизи, у справі триває розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У ніч на 13 грудня у Києві, на Подолі, правоохоронці прийшли з обшуками до квартири українського телеведучого Антіна Мухарського (Ореста Лютого). У помешканні на той час були квартиранти.

  • Згодом Мухарський, у київській квартирі якого здійснили обшуки, записав відеозвернення, заявивши, що ці події дуже збігаються з брифінгом МВС, на якому оголосили про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

  • Пізніше у Міністерстві внутрішніх справ України прокоментували проведення обшуків у квартирі Антіна Мухарського, які він "пов’язав", ймовірно, із розслідуванням у справі Шеремета.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Кримінал Вбивство Павла Шеремета
Особа
Антін Мухарський
Місце
Україна Київ
Теги
розслідування Національна поліція України квартира наркотики
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