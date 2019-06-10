Обшуки та затримання: у Криму окупанти влаштували облаву на кримських татар

В окупованому Росією Криму знову проходять обшуки в будинках кримських татар.

Як повідомляє в Facebook "Кримська солідарність", обшукують житло кримчан в Алушті, селищі Строганівка і селі Кам'янка.

"Надійшла інформація про те, що відразу за трьома адресами ведуться слідчі заходи: в м. Алушта - у Ельдара Кантемірова, в с. Строганівка Сімферопольського р-ну - у Ескендера Сулейманова (рідний брат Руслана Сулейманова, затриманого 27 березня 2019 р), в с. Кам'янка Сімферопольського району - інформація з'ясовується", – йдеться в повідомленні.

Також обшук проходить у Месутова Руслана за адресою Алуштинський район, с. Малий Маяк, вул. Сонячна 32. Ще силовики нагрянули в будинку Ризи Омерова, сина Енвера Омерова, якого затримали по дорозі до Ростова вранці 10 червня. Слідчі заходи ведуться за адресою Білогірськ, вул. Маяковського 9. Крім того, проходить обшук в житлі та самого Енвера Омерова - Білогірськ, Шевченко, 45/1.

Енвер Омеров Facebook

Після обшуку у Сулейманова, його затримали і відвезли до відділу УФСБ Росії по Криму і місту Севастополю – Сімферополь. Енвера Омерова затримали і відвезли на вул. Леніна 8 в м Керч. Але донька затриманого Фатіма Ісмаїлова повідомила, що за даною адресою на знайшла батька, і не знає, де він знаходиться.

Відзначається, що затриманому Омерова стало дуже погано, йому викликали швидку. Медики зробили йому уколи і просили не турбувати його. так як у нього дуже високий тиск. Однак співробітники ДПС не дали йому можливості прийти в себе і повезли у відділення поліції.

Обшуки в будинках кримських татар Facebook

Обшуки в будинках кримських татар Facebook

Обшуки в будинках кримських татар Facebook

Обшуки в будинках кримських татар Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин розповів, що в окупованому Росією Криму немає сенсу жити і відпочивати через неймовірно високих цін і недостатньо розвинутої інфраструктури.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram