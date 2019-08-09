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ОБСЄ звинуватила ЗСУ в обстрілі Горлівки: штаб ООС спростував наклеп

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У штабі Операції Об'єднаних сил на Донбасі спростували свою причетність до обстрілу тимчасово окупованої Горлівки.

Українські захисники підкреслили, що не порушують режим тиші і опублікували аргументовану відповідь на претензії СММ ОБСЄ на офіційній сторінці у Facebook.

Зокрема, в звіті організації від 8 серпня оприлюднена інформація про пошкодження 5 серпня житлових об'єктів і будівлі школи в окупованій Горлівці. За оцінкою спостерігачів всі ці ушкодження утворилися в результаті вогню з великокаліберного кулемета з нібито північно-західного напрямку.

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"Українська сторона СЦКК повідомляє, що підрозділи Об'єднаних сил до цих обстрілів непричетні. Детально вивчивши відстань, профіль, тактико-технічні характеристики зазначеного озброєння, стверджуємо, що характеристика форми рельєфу цієї місцевості становить закритий профіль і виключає будь-яку можливість ураження зазначених об'єктів. Крім того, за даними української сторони СЦКК, в зазначений день і в зазначеному напрямку обстріл підрозділів Об'єднаних сил не здійснювався, так само вогонь українські армійці не відкривали", – йдеться в офіційній заяві штабу ООС.

ЗСУ

ЗСУ

Укрінформ

Також захисники України підкреслили, що запит на введення режиму "тиша" від СММ ОБСЄ не надходив і запевнили, що продовжують дотримуватися встановленого режиму припинення вогню, виконуючи бойові завдання в рамках чинного законодавства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Російської Федерації та її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню 8 серпня на Донбасі. Ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, одіозний терорист "ДНР" Едуард Басурін заявив, що незабаром на окупованих територіях Донбасу буде обстріляне мирне населення. Це дасть окупантам привід вдарити по Збройним силам України.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС ЗСУ ОБСЄ
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ну да, в июне 2014 Луганск тоже не бомбили, и ОБСЕ все наврало о бомбежке центра города!
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Северг Олег
Северг Олег
Трусы. Зассыхи. Постреляли и ссут признаться. Закрытый профиль приплели... Ноль мужественности. Геройствуют только на показа или как тут - постреляли, убежали, исполняют недоумение. Ссыкливая армия, ссыкливый народ.
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Mak Alex
Mak Alex
Северг Олег, троль,що гугл перекладач тебе спалив ,да?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
брехуны света
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