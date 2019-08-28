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Обміняють на моряків? З'явилася суперечлива інформація про звільненого Вишинського

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Звільнення з-під варти колишнього керівника філії "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського відбулося в рамках обміну утримуваних осіб між Росією й Україною.

Йдеться про формат "35 на 35", заявила прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook. Однак, через годину після публікації відповідного поста Сарган видалила його, пише "Громадське".

Прессекретар також публікувала заяву на згоду в участі в процесі обміну, яку Вишинський, за її словами, підписав.

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Кирило Вишинський

news-front.info

Обміняють на моряків? З'явилася суперечлива інформація про звільненого Вишинського

Скріншот "Громадського"

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що в списку обміну між РФ і Україною є всі полонені моряки, які були захоплені Росією в Керченській протоці.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 28 серпня Апеляційний суд у Києві звільнив з-під варти головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Журналіст перебував під вартою понад 400 днів. Суд щодо інкримінованих йому статей ще попереду. Він зобов'язаний буде з'являтися до суду або слідчого на першу вимогу.

  • Проти Вишинського відкрили кримінальне провадження за статтею "Державна зрада", також йому інкримінують дії, спрямовані на повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) та посягання на територіальну цілісність (ч. 2 ст. 110 КК України). Сам підозрюваний звинувачення заперечує.

  • Під час обшуків у Вишинського знайшли російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Затриманий журналіст у 2014 році отримав російську медаль "За заслуги перед вітчизною" за висвітлення анексії Криму.

  • Офіс президента України запропонував обмін Олега Сенцова на Кирила Вишинського.

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Особи
Кирило Вишинський Лариса Сарган
Місце
Україна
Теги
Генеральна прокуратура України обмін
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Ти Юджин
Ти Юджин
Как могут мокряков обменять если их только судят?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Суд, как и сам Вышинсҡий не признал его виновным..Вышинский не хочет никакогоо обмена на бандитов и террористовв.Он хочет отстаивать свою невиновность в суде, в т. Ч. и в ЕСПЧ и требовать компенсацию.от недогосударства.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Прям недогосударство террорист какое-то. Как игиловцев разбомбить всё к чертям и забыть
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Mak Alex
Mak Alex
Poroshenko Petro, петруха поставть 3-х метровий забор і залити бетоном,тільки сибір китайцям оставити,вони класні чувака,да педрило ти згідний
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