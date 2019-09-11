Головна Новини
11 вересня • оновлено в 11:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Обмін полоненими: журналістка сказала, яку пастку Путін приготував Україні

8.9т Читати матеріал російською

Росія торгується за звільнення кримських політв'язнів, щоб Україна визнала їхнє російське громадянство, видане окупаційною адміністрацією Криму.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV журналістка Лариса Волошина, коментуючи обмін полоненими. Вона нагадала про т. зв. "кримський список" політв'язнів, де перераховано 84 прізвища, переважно кримських татар.

"Коли Путін відпускав людей, у нього є своя гра. Це безумовно... Чому Росія відпустила лише Едема Бекірова? Тому що Бекірова вона вважає жителем Херсонської області, який в'їхав на територію Криму до родичів. А тих, хто саме у Криму, вона вважає своїми громадянами, і вони можуть їх судити", – заявила журналістка.

Волошина нагадала, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова одразу після звільнення полонених закликала укласти угоду про уникнення двостороннього кримінального переслідування між Україною і Росією. Наступним кроком, за її словами, може бути міждержавний договір про кримінальну відповідальність громадян України і Росії.

Новини
Окупанти провели "вибори" у Криму: названо головний підсумок

"Вони нав'язують нам подвійне громадянство. Причому подвійне українсько-російське громадянство – це не таке велике зло, як визнати російським громадянством ті аусвайси, які видавали в окупованому Криму. Ми говоримо – це не російський паспорт, це окупована територія, які ж вони російські громадяни?" – наголосила журналістка.

"Але Росія тиснутиме на це, говоритиме, що ті кримчани, які сидять у Криму і в РФ – це російські громадяни. Давайте, мовляв, домовимося – нехай ці люди самі обирають, вони громадяни і Росії, і України, за якими законами їх судити. Нас будуть на це вести, вкрай важливо не допускати таких переговорів", – зазначила Волошина.

Обмін полоненими: яку пастку Путін приготував Україні

begemot.media

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві і Києві.

  • Україні віддали усіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Російсько-український конфлікт Обмін полоненими Порушення прав людини в Криму Анексія Криму
Особи
Володимир Путін Лариса Волошина
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
5
16
Смішно
8
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Питон Каа
Питон Каа
Если уж эти "узники совести" расписались в получении российских паспортов, то они уже граждане России, несмотря на то, что они еще сохранили украинские паспорта и гражданство. Так что Россия не обязана их выдавать.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Южный Гарик
Южный Гарик
Южный Гарик, нагадили
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
филипп филипыч
филипп филипыч
диктатор говорит пусть люди сами решают. демократорша говорит этого допустить нельзя))
Показати коментар повністю
Відповісти
7
0

Блоги / думки

ads pixel