Обмін полоненими: журналістка сказала, яку пастку Путін приготував Україні

Росія торгується за звільнення кримських політв'язнів, щоб Україна визнала їхнє російське громадянство, видане окупаційною адміністрацією Криму.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV журналістка Лариса Волошина, коментуючи обмін полоненими. Вона нагадала про т. зв. "кримський список" політв'язнів, де перераховано 84 прізвища, переважно кримських татар.

"Коли Путін відпускав людей, у нього є своя гра. Це безумовно... Чому Росія відпустила лише Едема Бекірова? Тому що Бекірова вона вважає жителем Херсонської області, який в'їхав на територію Криму до родичів. А тих, хто саме у Криму, вона вважає своїми громадянами, і вони можуть їх судити", – заявила журналістка.

Волошина нагадала, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова одразу після звільнення полонених закликала укласти угоду про уникнення двостороннього кримінального переслідування між Україною і Росією. Наступним кроком, за її словами, може бути міждержавний договір про кримінальну відповідальність громадян України і Росії.

"Вони нав'язують нам подвійне громадянство. Причому подвійне українсько-російське громадянство – це не таке велике зло, як визнати російським громадянством ті аусвайси, які видавали в окупованому Криму. Ми говоримо – це не російський паспорт, це окупована територія, які ж вони російські громадяни?" – наголосила журналістка.

"Але Росія тиснутиме на це, говоритиме, що ті кримчани, які сидять у Криму і в РФ – це російські громадяни. Давайте, мовляв, домовимося – нехай ці люди самі обирають, вони громадяни і Росії, і України, за якими законами їх судити. Нас будуть на це вести, вкрай важливо не допускати таких переговорів", – зазначила Волошина.

begemot.media

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві і Києві.

Україні віддали усіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

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