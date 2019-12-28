Обмін полоненими: журналісти вказали на разючу відмінність від досвіду Ізраїлю і ХАМАС

Новий обмін полоненими між "Л/ДНР" та Україною у форматі "всіх на всіх" – беркутівців, а також харківських, одеських та інших терористів – порівняли з відомим обміном Гілада Шаліта у 2011 році й знайшли разючі відмінності.

Зокрема, тоді одного-єдиного капрала Армії оборони Ізраїлю обміняли на 1027 терористів ХАМАС, приблизно 400 із яких відбували пожиттєві покарання. Про це пише видання "Цензор. Net".

"Паралелі з нашим сьогоденням очевидні. Як і те, що, наприклад, за життя та свободу одного нашого спецпризначенця Сергія Глондара, група якого потрапила у засідку росіян, коли їхала розчищати обвали Донецького аеропорту, можна віддати не одну сотню покидьків", – йдеться у матеріалі.

Обмін полоненими в Україні порівняли з обміном ізраїльського капрала на 1027 терористів ХАМАС

Водночас підкреслюється, що передноворічний обмін в Україні відрізняється від зазначеного "1027 на одного" в Ізраїлі. А саме ставленням до цього процесу влади й судів.

"Сергій Глондар у полоні терористів. Але є одне "але", яке полягає у прозорості рішень, у готовності держави до надважких дискусій, зокрема й у правовому полі", – зауважує автор.

Окрім цього, в Ізраїлі обміну Шаліта передували не чутки про те, що терористів "нібито готують до обміну", як це ми бачимо в Україні. Натомість там були й угода щодо обміну, яку офіційно затвердив ізраїльський Кабмін, й оприлюднений Мінюстом повний перелік терористів, яких мали звільнити. Думки суспільства поділилися: родичі загиблих брали участь у публічних дискусіях, виходили на акції протесту й звернулися до Верховного суду країни. Але той не змінив ситуацію, відкрито засвідчивши свою позицію невтручання у питання, яке судді охрестили винятково "прерогативою політичного керівництва країни".

Сергій Глондар у полоні терористів censor.net.ua

"Озвучивши просту тезу про "невтручання у політику", ізраїльський суд не став перетворювати свою роботу на фарс, у якому потерпілих навіть не встигають повідомити про розгляд справи, адвокатам не надають матеріали для ознайомлення, а "некеровані" прокурори зненацька змінюються на зручних… І підозрювані радіють тому, що представники сторони обвинувачення нарешті "чесні". На фарс, від якого нудить – тому що ситуація, попри свою унікальність, для українських судів не нова. Лише доведена вже до абсурду у квадраті", – порівняли журналісти досвід Ізраїлю з тим, який нині демонструє у схожій ситуації Україна.

Суд у справі беркутівців censor.net.ua

Водночас невідомо, чи дійде до цього колись наша держава. Незрозумілою залишається й доля іншого, "вже без 5 хвилин заочного процесу за участі "нарешті чесних" нових прокурорів". Однак українці, звертаючи увагу на попередній досвід, вже говорять про найгірші сценарії.

"Потерпілі, родини героїв Небесної Сотні та інших загиблих, на відміну від рідних загиблих ізраїльтян позбавлені елементарного та водночас найголовнішого: права знати правду про рішення щодо питань, які стосуються їх безпосередньо. А ще – права оскаржити ці рішення у правовому полі (нехай і марно, з огляду на "прерогативи політичного керівництва"), а не мовчки спостерігати за новинами з постановочного засідання, на яке їх не спромоглися навіть запросити", – підсумовує видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими.

У суспільстві поширилася інформація про те, що українська сторона нібито планує передати терористам "Л/ДНР" колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Київ і ОРДЛО готуються провести обмін вже 29 грудня.

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