Головна Новини
9 січня • оновлено в 13:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Обмін полоненими: журналісти спіймали Офіс Зеленського на обмані

2.6т
Читати матеріал російською

Обмін полоненими, який відбувся 29 грудня 2019 року, поступається за кількістю заявленим обмінам у 2014 і 2015 роках. Водночас Офіс президента Володимира Зеленського несправедливо саме його називає "найбільшим у історії України".

Про це пише Bihus.Info, звертаючи увагу на те, що в перші роки війни на Донбасі повертали більше українців з полону в ОРДЛО, ніж під час обміну наприкінці 2019-го.

"Глава держави про найбільше в історії України звільнення утримуваних осіб: Це – велика перемога". Цей заголовок у новині на сайті президента не відповідає дійсності", – зазначається в статті.

Новини
"Зеленський пішов за сценарієм Путіна": політик оцінив обмін полоненими

Обмін полоненими

Обмін полоненими

"Кореспондент"

За даними журналістів, цього разу повернулося майже наполовину менше людей, ніж під час двох обмінів за президентства Петра Порошенка.

"Так, 146 утримуваних громадян України звільнили 26 грудня 2014 року в рамках обміну на блокпосту під Ясинуватою Донецької області. А 21 лютого 2015 року повернули 139 українських військових, які були заручниками бойовиків", – йдеться в публікації.

Обмін полоненими: журналісти спіймали Офіс Зеленського на обмані

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", у процесі якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. До України повернулися 76 осіб. "Л/ДНР" видали 124 людини.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
2
Смішно
7
Цікаво
11
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
НАДО ВЕРНУТЬ ПЛЕННЫХ РОССИИ!?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Меренич Михайло
Меренич Михайло
Як завжди брешуть,брешуть,брешуть! Кодло брехунів на чолі із Зеленським.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Пионер Вася
Пионер Вася
Klizma, клизма ты дурная и ДЫРЯВАЯ ! и место твоё - в немытой жопе, т.е. в раиссие (паРаше) !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Меренич Михyйло, ты шо расхрюкался? Кто обидел?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги