Обмін полоненими: журналісти спіймали Офіс Зеленського на обмані

Обмін полоненими, який відбувся 29 грудня 2019 року, поступається за кількістю заявленим обмінам у 2014 і 2015 роках. Водночас Офіс президента Володимира Зеленського несправедливо саме його називає "найбільшим у історії України".

Про це пише Bihus.Info, звертаючи увагу на те, що в перші роки війни на Донбасі повертали більше українців з полону в ОРДЛО, ніж під час обміну наприкінці 2019-го.

"Глава держави про найбільше в історії України звільнення утримуваних осіб: Це – велика перемога". Цей заголовок у новині на сайті президента не відповідає дійсності", – зазначається в статті.

Обмін полоненими "Кореспондент"

За даними журналістів, цього разу повернулося майже наполовину менше людей, ніж під час двох обмінів за президентства Петра Порошенка.

"Так, 146 утримуваних громадян України звільнили 26 грудня 2014 року в рамках обміну на блокпосту під Ясинуватою Донецької області. А 21 лютого 2015 року повернули 139 українських військових, які були заручниками бойовиків", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", у процесі якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. До України повернулися 76 осіб. "Л/ДНР" видали 124 людини.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!