Обмін полоненими не допоміг? "Л/ДНР" розв'язали жорсткі бої на Донбасі

У неділю, 8 вересня, терористи "Л/ДНР" 6 разів порушили режим припинення вогню.
Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, окупанти застосували гранатомети різних систем, кулемети і стрілецьку зброю.
Позиції ЗСУ обстріляли біля Гранітного, Красногорівки, Верхньоторецька, Авдіївки, а також двічі поблизу Миколаївки.
При цьому в день обміну полоненими з РФ, 7 вересня, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші цілих 14 разів.
Про постраждалих з боку українських військових за останні два дні не повідомляється.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні глава РФ обговорив з президентом Франції війну в Україні. Путін хоче реалізувати на Донбасі "план Штайнмайера".
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".