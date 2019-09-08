Обмін полоненими не допоміг? "Л/ДНР" розв'язали жорсткі бої на Донбасі

У неділю, 8 вересня, терористи "Л/ДНР" 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, окупанти застосували гранатомети різних систем, кулемети і стрілецьку зброю.

Позиції ЗСУ обстріляли біля Гранітного, Красногорівки, Верхньоторецька, Авдіївки, а також двічі поблизу Миколаївки.

При цьому в день обміну полоненими з РФ, 7 вересня, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші цілих 14 разів.

Про постраждалих з боку українських військових за останні два дні не повідомляється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні глава РФ обговорив з президентом Франції війну в Україні. Путін хоче реалізувати на Донбасі "план Штайнмайера".

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