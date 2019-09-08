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9 вересня • оновлено в 11:06
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Обмін полоненими не допоміг? "Л/ДНР" розв'язали жорсткі бої на Донбасі

10.7т Читати матеріал російською

У неділю, 8 вересня, терористи "Л/ДНР" 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, окупанти застосували гранатомети різних систем, кулемети і стрілецьку зброю.

Позиції ЗСУ обстріляли біля Гранітного, Красногорівки, Верхньоторецька, Авдіївки, а також двічі поблизу Миколаївки.

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При цьому в день обміну полоненими з РФ, 7 вересня, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші цілих 14 разів.

Про постраждалих з боку українських військових за останні два дні не повідомляється.

Обмін полоненими не допоміг? "Л/ДНР" розв'язали жорсткі бої на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні глава РФ обговорив з президентом Франції війну в Україні. Путін хоче реалізувати на Донбасі "план Штайнмайера".

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Александров Сергей
Александров Сергей
И не уничтожили даже ОДНОЙ хох-ляцкой свинющи???
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Golan Sim
Golan Sim
Так называемая "третья сила" - нацистские "добробаты" продолжают провокационные обстрелы позиций восточных республиканцев и ВСУ с целью продолжить любой ценой эскалацию военных действий с последующей ГИБЕЛЬЮ УКРАИНЦЕВ и разрушением их городов и сёл. Подобная мерзостная подлость со стороны банд/ерлогов станет основанием для неминуемой и суровой кары, которая постигнет их в недалёком будущем.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Зато проникновение дрг айдара на территорию ДНР очень помогло. Прекратите убивать людей и не будете ответку получать
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