Залишилися в полоні "Л/ДНР": з'явилися імена і фото військових, яких ще не витягла Україна

Після обміну полоненими, який відбувся 29 грудня між Україною та "Л/ДНР", щонайменше вісім українських бійців залишаються в полоні російсько-терористичних військ.

Про це повідомив "Український мілітарний портал". Вказується, що вони проаналізували дані, озвучені омбудсменом Людмилою Денисовою. Ймовірно, що інформація не є повною і буде доповнюватися.

У місцях позбавлення волі в "республіках" досі знаходяться троє військових, які потрапили в полон 22 травня 2019 року. Тоді вантажівка 53-ї окремої механізованої бригади випадково проїхала блокпост і потрапила на окуповану територію.

Обмін 29 грудня Офіс президента України

Йдеться про:

Юрія Гордійчука;

Павла Корсуня;

Вікторі Шайдова.

Невідомо, чому вони не були повернуті 29 грудня.

Полонені 53-й бригади

Під час обміну з полону були звільнені декілька бійців цієї групи (Борис Пундор, Кіма Дуванов і Олександр Геймур). При цьому старший сержант Роман Безпалий помер у полоні, попередньо, через тортури з боку бойовиків.

Серед тих, хто залишився в полоні бойовиків, також Ігор Мирончук. Він потрапив у полон 9 лютого 2019-го.

Мирончук – кадровий військовий, у зоні АТО з 2014 року, був у Луганському аеропорту, брав участь у боях за Дебальцеве.

Ігор Мирончук

Боєць ООС Микола Гриненко потрапив у руки російсько-терористичних військ 23 січня 2019-го. Він проходив службу в 79-й десантно-штурмовій бригаді.

1 лютого засоби пропаганди окупаційних військ виклали відео з його допитом. Микола родом із Миколаївської області, за контрактом служив із січня 2018 року.

Микола Гриненко

17 січня поточного року в полон потрапив 20-річний боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади Станіслав Панченко.

Оскільки хлопець до служби в Збройних силах України цікавився національно-патріотичною тематикою, російсько-терористичні засоби пропаганди використовували його для своїх відео.

Станіслав Панченко

У ніч із 28 на 29 грудня 2018-го окупанти захопили в полон бійця 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Андрія Качинського.

3 січня окупанти опублікували відео, на якому військовий заявив, що потрапив у полон.

Андрій Качинський

2 травня 2018-го у районі населеного пункту Широкино потрапив у полон, а за іншою версією дезертирував, військовий 36-ї бригади морської піхоти Віталій Чміль.

За оприлюдненою інформацією пресслужби ООС, українська розвідка підтвердила, що спецслужби російсько-терористичних військ проводили "підготовку" військового до зради і надалі використовували його в своїх пропагандистських відео.

Водночас у цю версію не вірять у родині військового і запевняють, що Віталій не міг стати дезертиром і давав усі свідчення під тиском. Також під час "пресконференції" бойовиків вони називали Віталія таким, що потрапив у полон, а не перейшов на їхній бік.

Віталій Чміль

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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