Головна Новини
30 грудня • оновлено в 19:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Залишилися в полоні "Л/ДНР": з'явилися імена і фото військових, яких ще не витягла Україна

2.7т
Читати матеріал російською

Після обміну полоненими, який відбувся 29 грудня між Україною та "Л/ДНР", щонайменше вісім українських бійців залишаються в полоні російсько-терористичних військ.

Про це повідомив "Український мілітарний портал". Вказується, що вони проаналізували дані, озвучені омбудсменом Людмилою Денисовою. Ймовірно, що інформація не є повною і буде доповнюватися.

У місцях позбавлення волі в "республіках" досі знаходяться троє військових, які потрапили в полон 22 травня 2019 року. Тоді вантажівка 53-ї окремої механізованої бригади випадково проїхала блокпост і потрапила на окуповану територію.

Новини
Україна "витягла" з "Л/ДНР" 76 полонених: у Зеленського розповіли, хто вони

Обмін 29 грудня

Обмін 29 грудня

Офіс президента України

Йдеться про:

  • Юрія Гордійчука;

  • Павла Корсуня;

  • Вікторі Шайдова.

Невідомо, чому вони не були повернуті 29 грудня.

Полонені 53-й бригади

Полонені 53-й бригади

Під час обміну з полону були звільнені декілька бійців цієї групи (Борис Пундор, Кіма Дуванов і Олександр Геймур). При цьому старший сержант Роман Безпалий помер у полоні, попередньо, через тортури з боку бойовиків.

Серед тих, хто залишився в полоні бойовиків, також Ігор Мирончук. Він потрапив у полон 9 лютого 2019-го.

Мирончук – кадровий військовий, у зоні АТО з 2014 року, був у Луганському аеропорту, брав участь у боях за Дебальцеве.

Ігор Мирончук

Ігор Мирончук

Боєць ООС Микола Гриненко потрапив у руки російсько-терористичних військ 23 січня 2019-го. Він проходив службу в 79-й десантно-штурмовій бригаді.

1 лютого засоби пропаганди окупаційних військ виклали відео з його допитом. Микола родом із Миколаївської області, за контрактом служив із січня 2018 року.

Микола Гриненко

Микола Гриненко

Новини
"Суспільство вибухне": Портников вказав на пастку Кремля з обміном для Зеленського

17 січня поточного року в полон потрапив 20-річний боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади Станіслав Панченко.

Оскільки хлопець до служби в Збройних силах України цікавився національно-патріотичною тематикою, російсько-терористичні засоби пропаганди використовували його для своїх відео.

Станіслав Панченко

Станіслав Панченко

У ніч із 28 на 29 грудня 2018-го окупанти захопили в полон бійця 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Андрія Качинського.

3 січня окупанти опублікували відео, на якому військовий заявив, що потрапив у полон.

Андрій Качинський

Андрій Качинський

Новини
"Немає контактів": Путін зрікся від "Л/ДНР" після обміну полоненими

2 травня 2018-го у районі населеного пункту Широкино потрапив у полон, а за іншою версією дезертирував, військовий 36-ї бригади морської піхоти Віталій Чміль.

За оприлюдненою інформацією пресслужби ООС, українська розвідка підтвердила, що спецслужби російсько-терористичних військ проводили "підготовку" військового до зради і надалі використовували його в своїх пропагандистських відео.

Водночас у цю версію не вірять у родині військового і запевняють, що Віталій не міг стати дезертиром і давав усі свідчення під тиском. Також під час "пресконференції" бойовиків вони називали Віталія таким, що потрапив у полон, а не перейшов на їхній бік.

Віталій Чміль

Віталій Чміль

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Обмін валют
Місце
Україна
Теги
фотографии Новини ЛНР обмін Новини Донбасу Новини ДНР
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
5
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Подохли давно эти выродки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги