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6 листопада • оновлено в 13:32
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/ Розслідування

"Обличчя понівечене": в Криму знайшли мертвим зниклого татарина

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В окупованому Росією Криму знайшли тіло зниклого безвісти кримського татарина Рідвана Люманова. Його розшукували з 19 жовтня.

Тіло було знайдено біля Сімферополя, повідомила активістка Ельмаз Киримли на своїй сторінці в Facebook.

"Тіло нашого зниклого безвісти співвітчизника було знайдено під Сімферополем, документи були при ньому, обличчя понівечене. Хто це зробив, і що відбулося насправді – наразі не відомо", – заявила вона.

Ридван Люманов

Ридван Люманов

Facebook Elmaz Qirimli

За її словами, результати експертизи буду відомі лише через місяць.

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Як писав OBOZREVATEL, у вересні 2019 лісі біля села Залісне Бахчисарайського району в Криму знайшли тіло 20-річного кримського татарина Ейнара Еюпової, який пропав у серпні 2018 року.

Труп виявила жінка, яка пасла в лісі кіз. Вона знайшла тільки одяг і останки не всіх кісток.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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