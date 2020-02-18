Обкрадали хворих на ВІЛ/СНІД? Деркач розповів, що загрожує Шерембею та Шабуніну

Головне слідче управління Національної поліції побачило ознаки кримінального злочину і відкрило провадження щодо розкрадання міжнародної технічної допомоги за участю Центру протидії корупції.

Як повідомив у Facebook, народний депутат Андрій Деркач, це сталося за його заявою "на підставі даних журналістів-розслідувачів". За його словами, за вчинені дії, якщо Нацполіція доведе справу до логічного завершення, засновникам Центру протидії корупції Дмитру Шерембею та Віталію Шабуніну загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

"Зокрема, вони організували схему з розкрадання коштів міжнародної технічної допомоги через створену Шерембеєм БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" (ВЖЛ). У 2015 – 2017 рр. Через підконтрольні ВЖЛ структури пройшло 142,9 млн доларів США", – повідомив Деркач.

Андрій Деркач Facebook Андрія Деркача

Він зазначив, що також є інформація про те, що Шерембей і Шабунін лобіювали інтереси комерційних компаній при закупівлі медичного обладнання та ліків.

"Частина цих компаній – з ознаками фіктивності та з негативною діловою репутацією", – повідомив народний депутат.

На думку Деркача, Україна повинна звернутися за допомогою до США в розслідуванні цієї справи.

"Оскільки використовувалися гроші уряду США, вважаю, що слідство має скористатися міжнародно-правовою допомогою у рамках діючих договорів", – підсумував депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кіровоградській області викрили схему розкрадання державних коштів у регіональної філії "Одеська залізниця".

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