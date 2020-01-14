Обходиться дорожче в 378 разів: у мережі порівняли зарплати головних поштовиків України і США

Директор "Укрпошти" Ігор Смілянський отримує зарплату 79 тисяч доларів на місяць. Це на 24 тисячі доларів більше, ніж генеральний поштмейстер Поштової служби США Меган Бреннан.

Вона була призначена головним поштовиком Америки п'ять років тому і має досвід роботи 33 роки, повідомляють Українські новини.

Жінка керує півмільйонним штатом листонош і найбільшим в світі цивільним автопарком. Про це на своїй сторінці в Facebook написав секретар Національної спілки журналістів Денис Іванеско.

Меган Бреннан і Ігор Смілянський Колаж

Він зазначив, що обіг американської поштової компанії становить $ 70 млрд на рік, а "Укрпошти" - $ 0,28 млрд.

"Утримання Меган Бреннан обходиться Поштовій службі США в 0,0009% обігу компанії. А утримання Смілянського коштує Укрпошті 0,34% від обігу компанії. Тобто, Смілянський обходиться Укрпошті в 378 разів дорожче, ніж Меган Бреннан Поштовій службі США", – підкреслив журналіст.

Раніше OBOZREVATEL писав, що батько глави "Укрпошти" Ігоря Смілянського, Юхим Смілянський, виявився затятим українофобом і відкрито писав про це в інтернеті. Скріншоти його проросійських заяв оприлюднив на своїй сторінці в Facebook блогер Петро Терентьєв.

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