Об'єднані сили зайняли нову висоту на Донбасі: в "ДНР" зробили заяву

Командування терористів "ДНР" спростувало взяття Збройними силами України під свій контроль селища Петрівське (Саробешевскій район, Донеччина).

"Відразу хочу заявити, що саме Петрівське було і є під нашим контролем", - сказав терорист Едуард Басурін, "заступник командувача корпусом Міноборони ДНР", передає РІА "Новости".

За його словами, українські військові нібито не володіють ситуацією. Він також сказав, що район н.п. Петрівське є демілітаризованою зоною.

"Не ховаючись навіть від спостерігачів ОБСЄ, обладнають своїх позиції. Інженерні роботи в даному районі проводяться під прикриттям вогню української артилерії, систематично обстрілюють житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Петровське, Вікторівка і Тельманове", - звинуватив Басурін українських військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня відомий волонтер Юрій Мисягін розповів про взяття українськими військовими Петровського.