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Об'єднані сили зайняли нову висоту на Донбасі: в "ДНР" зробили заяву

3.6тЧитати новину російською

Командування терористів "ДНР" спростувало взяття Збройними силами України під свій контроль селища Петрівське (Саробешевскій район, Донеччина).

"Відразу хочу заявити, що саме Петрівське було і є під нашим контролем", - сказав терорист Едуард Басурін, "заступник командувача корпусом Міноборони ДНР", передає РІА "Новости".

За його словами, українські військові нібито не володіють ситуацією. Він також сказав, що район н.п. Петрівське є демілітаризованою зоною.

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"Не ховаючись навіть від спостерігачів ОБСЄ, обладнають своїх позиції. Інженерні роботи в даному районі проводяться під прикриттям вогню української артилерії, систематично обстрілюють житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Петровське, Вікторівка і Тельманове", - звинуватив Басурін українських військових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня відомий волонтер Юрій Мисягін розповів про взяття українськими військовими Петровського.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Едуард Басурін
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
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