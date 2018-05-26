Об'єднані сили зайняли нову висоту на Донбасі: в "ДНР" зробили заяву

Командування терористів "ДНР" спростувало взяття Збройними силами України під свій контроль селища Петрівське (Саробешевскій район, Донеччина).
"Відразу хочу заявити, що саме Петрівське було і є під нашим контролем", - сказав терорист Едуард Басурін, "заступник командувача корпусом Міноборони ДНР", передає РІА "Новости".
За його словами, українські військові нібито не володіють ситуацією. Він також сказав, що район н.п. Петрівське є демілітаризованою зоною.
"Не ховаючись навіть від спостерігачів ОБСЄ, обладнають своїх позиції. Інженерні роботи в даному районі проводяться під прикриттям вогню української артилерії, систематично обстрілюють житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Петровське, Вікторівка і Тельманове", - звинуватив Басурін українських військових.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня відомий волонтер Юрій Мисягін розповів про взяття українськими військовими Петровського.
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