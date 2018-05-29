"Обама телефонував Путіну": Лавров розкрив деталі переговорів щодо Україні у 2014 році

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів про переговори президента РФ Володимира Путіна та екс-президента США Барака Обами щодо України в 2014 році.

За його словами, тодішній глава Білого дому нібито просив не відмовляти побіжного екс-президента України Віктора Януковича від угоди з опозицією. Таку заяву Лавров зробив в Академії управління при президенті Білорусі в Мінську, передає РІА "Новости".

"Коли цей документ був уже готовий, Обама телефонував президенту Путіну і просить його не відмовляти Януковича від підписання цього документа, тому що він добровільно відмовлявся від усіх своїх прерогатив Верховного головнокомандувача, зобов'язався тільки використовувати поліцію і силу ОМОНу для охорони урядових будівель - більше ні для чого - і погоджувався на дострокові вибори", - сказав Лавров.

За його словами, в США нібито відчули, "що це перебір".

"Ми не відмовляли. Путін сказав, що якщо Янукович, як легітимний президент, приймає рішення його підписати - це його суверенне право. Що і сталося. А потім, на ранок, як ви знаєте, президент Янукович вирушив до Харкова", - додав Лавров.

Глава російського МЗС також заявив, що Москва звернулася до гарантів угоди, однак Янукович втік, самоусунувшись.

"Ніхто не подзвонив нам, не сказав: так, ми як би вас просили підтримати цей процес, він зірвався, ну, буває", - поскаржився Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, чому Україна не платить пенсію Януковичу.