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"Обама телефонував Путіну": Лавров розкрив деталі переговорів щодо Україні у 2014 році

3.6тЧитати новину російською

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів про переговори президента РФ Володимира Путіна та екс-президента США Барака Обами щодо України в 2014 році.

За його словами, тодішній глава Білого дому нібито просив не відмовляти побіжного екс-президента України Віктора Януковича від угоди з опозицією. Таку заяву Лавров зробив в Академії управління при президенті Білорусі в Мінську, передає РІА "Новости".

"Коли цей документ був уже готовий, Обама телефонував президенту Путіну і просить його не відмовляти Януковича від підписання цього документа, тому що він добровільно відмовлявся від усіх своїх прерогатив Верховного головнокомандувача, зобов'язався тільки використовувати поліцію і силу ОМОНу для охорони урядових будівель - більше ні для чого - і погоджувався на дострокові вибори", - сказав Лавров.

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За його словами, в США нібито відчули, "що це перебір".

"Ми не відмовляли. Путін сказав, що якщо Янукович, як легітимний президент, приймає рішення його підписати - це його суверенне право. Що і сталося. А потім, на ранок, як ви знаєте, президент Янукович вирушив до Харкова", - додав Лавров.

Глава російського МЗС також заявив, що Москва звернулася до гарантів угоди, однак Янукович втік, самоусунувшись.

"Ніхто не подзвонив нам, не сказав: так, ми як би вас просили підтримати цей процес, він зірвався, ну, буває", - поскаржився Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, чому Україна не платить пенсію Януковичу.

Читайте всі новини по темі "євромайдан" на сайті "Обозреватель".

Теми
євромайдандоля Януковича
Особи
Віктор ЯнуковичБарак ОбамаВолодимир ПутінСергій Лавров
Місце
Росія
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Такида Моня
Такида Моня
"Обоз-тель", инфа про врага со ссылкой на вражеский ресурс? Ну не мудачье ли вы?
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