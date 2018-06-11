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НС з поїздом на Львівщині: з'ясувалося, що сталося

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Поїзд Київ-Трускавець, що застряг через вкрадені проводи в Самборі на Львівщині, вже відправився у шлях.

Про це OBOZREVATEL розповіли на залізничному вокзалі міста Самбір.

"Поїзд виїхав о 9.40. Дійсно, він зупинився через проблеми з електропроводами, їх вкрали. Там працювали наші енергетики, рух вже відновлено", - повідомив черговий по вокзалу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL , вже з 1 січня 2019 року між Україною і Румунією почнуть курсувати поїзди, які відправлятимуться з Чернівців до румунської Сучави.

Місце
Україна
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