"Втомлений старий на тлі Кремля!" Прихильник окупантів порівняв новорічні звернення Зеленського і Путіна

Депутат районної ради Тропарево-Нікуліно (Москва) Володимир Гарначук, який підтримує окупацію Криму, захопився новорічним привітанням президента України Володимира Зеленського.

Відповідний пост росіянин опублікував у Facebook у співтоваристві "Дошка ганьби чиновників Криму". Він розповів, що порівняв виступ українського глави зі зверненням президента РФ Володимира Путіна.

"Фантастичний контраст. Втомлений старий на тлі Кремля прочитав банальний текст з екрану телесуфлера. Без енергії, без задоволення, без щирості, без сенсу. Просто слова.

Зеленський зі своєю командою зняв потужний мотиваційний ролик, наповнений емоціям і здоровим глуздом", – поділився враженнями Гарначук.

Новорічне звернення Володимира Зеленського Скрін відео

Блогерка RoksolanaToday&Крым із сарказмом висловилася про пост росіянина. Вона нагадала його біографію і вказала, що він – глава організації "Чистий берег. Крим", також працював помічником першого заступника голови уряду в компанії "Рада міністрів Республіки Крим".

"Гарначук-кримнашист бутербродного спрямування у захваті", – написала RoksolanaToday&Крым.

Скріншот

Володимир Гарначук facebook.com/garnach

Ганарчук-кримнашіст бутербродного спрямування

у захваті

Голова правління в Чистий Берег. Крим

депутат районної ради в Тропарево-Нікуліно

Працював помічник Першого заступника голови уряду в компанії "Рада міністрів Республіки Крим"

Живе в м Москва

З р Москва pic.twitter.com/8FQ4TRq1AE - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) January 1, 2020

Подивитися відео новорічного привітання президента України пропонуємо за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, користувачі мережі неоднозначно сприйняли те, що президент України Володимир Зеленський і глава РФ Володимир Путін обмінялися привітаннями зі святами під час телефонної розмови 31 грудня.

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