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2 січня • оновлено в 01:16
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"Втомлений старий на тлі Кремля!" Прихильник окупантів порівняв новорічні звернення Зеленського і Путіна

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Депутат районної ради Тропарево-Нікуліно (Москва) Володимир Гарначук, який підтримує окупацію Криму, захопився новорічним привітанням президента України Володимира Зеленського.

Відповідний пост росіянин опублікував у Facebook у співтоваристві "Дошка ганьби чиновників Криму". Він розповів, що порівняв виступ українського глави зі зверненням президента РФ Володимира Путіна.

"Фантастичний контраст. Втомлений старий на тлі Кремля прочитав банальний текст з екрану телесуфлера. Без енергії, без задоволення, без щирості, без сенсу. Просто слова.

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Зеленський зі своєю командою зняв потужний мотиваційний ролик, наповнений емоціям і здоровим глуздом", – поділився враженнями Гарначук.

Новорічне звернення Володимира Зеленського

Новорічне звернення Володимира Зеленського

Скрін відео

Блогерка RoksolanaToday&Крым із сарказмом висловилася про пост росіянина. Вона нагадала його біографію і вказала, що він – глава організації "Чистий берег. Крим", також працював помічником першого заступника голови уряду в компанії "Рада міністрів Республіки Крим".

"Гарначук-кримнашист бутербродного спрямування у захваті", – написала RoksolanaToday&Крым.

"Втомлений старий на тлі Кремля!" Прихильник окупантів порівняв новорічні звернення Зеленського і Путіна

Скріншот

Володимир Гарначук

Володимир Гарначук

facebook.com/garnach

Подивитися відео новорічного привітання президента України пропонуємо за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, користувачі мережі неоднозначно сприйняли те, що президент України Володимир Зеленський і глава РФ Володимир Путін обмінялися привітаннями зі святами під час телефонної розмови 31 грудня.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт Новий рік
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новий Рік-2020
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Ukraine The
Ukraine The
Живёт в Москве " с уставшим стариком на фоне Кремля", восхищается обращением Зе, но в Неню почему-то не спешит) Неней лучше по привычке восхищаться из далека.
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Ukraine The, ты всегда спешишь туда, где лучше чем в рашковане? И почему тебяеще не разорвало на сотни частей?)
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