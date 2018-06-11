Новий "Вагнер"? Розкрився ще один центр підготовки найманців Путіна

У Росії функціонує центр спеціальної бойової підготовки "Вовк", де тренують так званих добровольців для участі в бойових діях в різних гарячих точках. Керівником центру є офіцер запасу ВДВ Денис Ряузов.

Як стверджує сайт організації, їх філії розташовані не тільки в Росії, але також в Угорщині, Сербії, Швейцарії, Італії, Німеччини, Греції та на Тайвані.

Відзначимо, що ще в 2016 році центр відкрив представництво в Криму, де з того часу регулярно проводяться сбори. У квітні "Вовки" тренувалися в Будапешті.

Відомо, шо центр був створений на базі скандально відомого мотоклубу "Нічні вовки".

Безпосереднім керівником центру є колишній десантник Денис Ряузов. У червні 2017 року він був внесений до списку санкцій США.

Відзначимо, що найвідоміший центр підготовки найманців в Росії розташований в Ростові-на-Дону. Там знаходиться база російських найманців приватної військової компанії "Вагнер", яку очолює офіцер запасу Дмитро Уткін.

Як повідомляв OBOZREVATEL , біля кордону Росії з Україною була помічена колона військової техніки.