"Новий акт агресії!" Росія заблокувала чверть Чорного моря: подробиці

Російська Федерація з 24 липня перекрила п'ять районів Чорного моря, сумарна площа яких становить 118 570 км² - понад чверть загальної площі в 436 402 км².
Як передає Український мілітарний портал, про це свідчать міжнародні приписи мореплавцям.
"Варто розглядати ці дії як черговий акт гібридної агресії на морі, тепер уже не тільки проти України, а й інших країн Чорноморського регіону", - написано в заяві.
Зазначені райони перекривають звичні і рекомендовані міжнародні морські судноплавні шляхи в Болгарію, Грузію, Румунію і Україну, майже блокуючи морське сполучення з цим країнами.
"Чіткої причини закриття не вказується, частина ділянок названа як “з небезпечною навігацією та небезпекою плавання”, частина закрита для проведення заходів бойової підготовки", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що в РФ немає стількох наземних і надводних сил, щоб була необхідність у перекритті такої площі для проведення комплексу заходів бойової підготовки.
"Також в неї відсутня необхідна кількість плавзасобів для контролю та перекриття відповідних районів для забезпечення безпеки судноплавства та, у першу чергу, риболовлі та окремих підприємств рибного промислу, що не завжди можуть отримати відповідні приписи вчасно", - написано в заяві.
mil.in.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні СБУ затримала російський танкер, який сприяв захопленню українських кораблів і моряків минулої осені. Також були затримані громадяни РФ, однак незабаром їх несподівано відпустили. Після цього Росія вибухнула погрозами в бік України.
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