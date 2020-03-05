Кінець карантину: жителі Нових Санжар тепер моляться за евакуйованих

У четвер, 5 березня, евакуйованих із китайського Уханя, які два тижні перебували в Нових Санжарах Полтавської області на обсервації, розвозять по домівках. А місцеві жителі, які два тижні тому блокували автобуси, тепер запевняють, що моляться за них, а в усьому звинувачують владу й ЗМІ.

Про те, чи закінчилася для селища епопея з коронавірусом, і що тутешні мешканці думають про протести – у матеріалі OBOZREVATEL.

Карантин зі щасливим закінченням

Всього в медичному центрі в Нових Санжарах перебували 72 особи, частина з них – іноземці. Тести на коронавірус COVID-19 у всіх виявилися негативними. Надалі вони перебуватимуть на телефонному зв'язку з медиками.

"Вони будуть інформувати про своє самопочуття", – відповіли нам у Міністерстві охорони здоров'я України.

Евакуйовані українці зустрічаються з родичами в Нових Санжарах Скриншот із відео

Вивозити людей будуть по-різному. Частину забирають родичі своїм транспортом. Решту везуть до найближчих населених пунктів, звідки вони самостійно добиратимуться в регіон свого проживання. Інших транспортують автобусами до Києва.

"Також до столиці централізовано везуть іноземців. Вони будуть тримати зв'язок зі своїми посольствами. Куди вони поїдуть потім, нам невідомо", – розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі Національної гвардії України.

Евакуйовані з Китаю два тижні перебували в медцентрі в Нових Санжарах

Автор Відео: Фонтанзамільйон

"Не було діалогу!"

Ситуація в Нових Санжарах сьогодні спокійна. Більшість місцевих жителів співчувають евакуйованим із Уханя, яких два тижні тому вони зустрічали жорсткими протестами: перекривали дороги, влаштовували сутички з силовиками, били вікна в автобусах.

"Але після ми молилися за здоров'я цих людей", – запевнила місцева жителька Тетяна.

Протести в Нових Санжарах 20 лютого

Мешканці Нових Санжар вважають, що протестів не трапилося б, якби влада не приховувала інформації щодо стану евакуйованих і деталей їхнього розміщення.

"Всі боялися, що з селища зроблять закриту зону, хто б нас тоді лікував і захищав? Я вважаю, що потрібно було використовувати силу діалогу, а не силу військових", – сказала OBOZREVATEL тутешня жителька Олена.

Коли в селище 20 лютого прибули автобуси з евакуйованими, в аптеках змели всі медичні маски. Навіть сьогодні з ними труднощі. "Була проблема з противірусними. У лікарні видавали один флакон Протефлазіду на сім'ю", – згадують місцеві.

Медичний центр у Нових Санжарах

У тому, що Нові Санжари прославилися на всю країну, тут звинувачують ЗМІ. "Ситуація подавалася однобоко. Вийшло, що ми неосвічена маса, а всі інші – співчутливі українці. Зараз подивіться, як в аналогічній ситуації поводяться мешканці інших регіонів України, де виявлено коронавірус, а також за кордоном", – розповіли люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський 5 березня прибув у Нові Санжари, де закінчився карантин евакуйованих із Уханя через коронавирус.

Україна 20 лютого організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці.

На карантин їх привезли в Нові Санжари Полтавської області. Там спалахнули масові протести наляканого населення.

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