Нові обличчя? Тіньовий штаб Зеленського вибрав голову Львівської ОДА

Бізнесмени Ілля Павлюк і Сергій Бадяк, яких вважають відомими в Україні контрабандистами, просувають в Адміністрації президента Володимира Зеленського на посаду голови Львівської ОДА креатуру чиновника Дениса Шмигаля.

Про це в своєму Telegram-каналі Dubinsky.pro написав український журналіст Олександр Дубинський.

"Ще трохи цікавої інформації щодо "нових облич". Виявляється, просувають в АП креатуру Шмигаля в губернатори Львівської області місцеві контрабандисти – чернівецький Ілля "Курник" Павлюк і львівський Сергій "Дипломат" Бадяк", – поділився він.

Володимир Зеленський Капитал

"Пацани, якщо все вийде, мені з Польщі холодильник на дачу бу-шний притягнете за промо", – зіронізував Дубинський.

Відзначимо, Денис Шмигаль у минулому очолював департамент економічного розвитку Львівської ОДА, а також був заступником начальника ГУ Міністерства доходів і зборів у Львівській області.

Денис Шмигаль gorodok-vlada.gov.ua

Денис Шмигаль Справжня Варта

Нагадаємо, раніше в результаті журналістського розслідування стало відомо, що президент Володимир Зеленський створив тіньовий штаб, який очолив Павлюк. На його плечі нібито лягла координація і фінанси регіональних представників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше серед спонсорів передвиборної кампанії президента Володимира Зеленського виявили двох людей, пов'язаних з сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром.

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