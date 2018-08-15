Нове загострення на Донбасі: військовий експерт назвав дві причини

Активізація бойових дій на Донбасі може бути пов'язана з наближенням двох важливих подій.

Про це розповів у ефірі ObozTV військовий експерт Сергій Ковтун. Експерт нагадав, що і в минулі роки на сході України у серпні спостерігалися загострення.

"Треба розуміти, що у нас наближається День Незалежності. Крім того, в суботу, як відомо, Путін буде зустрічатися з Меркель. Тому загострення пов'язане, швидше за все, саме з цими подіями", - пояснив він.

"Я не думаю, що відбудуться кардинальні зміни на сході. Якщо взяти 2014-15 роки, то якраз найбільше загострення припадало на серпень", - додав Ковтун.

Також військовий експерт додав, що не бачить передумов для активізації восени масштабніших і серйозніших дій на сході України.

Як повідомляв ObozTV, раніше експерт Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко заявив, що Росія змінила акценти в гібридній війні проти України і тепер "не працює під маркою "русского міра". За його словами, Кремль має намір розхитувати ситуацію в Україні новими методами.