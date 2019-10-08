Нове "перемир'я": терористи накрили вогнем Золоте

Російські терористи на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони обстріляли низку населених пунктів, серед яких і селище Золоте-4, від якого мають бути відведені війська.
Про це з посиланням на українську сторону спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє штаб ООС у Facebook.
Зокрема, 7 жовтня ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новолуганське (тричі), Майське, Чермалик, Гладосове, Новгородське, Золоте-4, застосувавши заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм (27 мін) і міномети калібру 82 мм (26 мін).
Обстріли на Донбасі
"Цензор.НЕТ"
Крім того, незаконні збройні формування Росії здійснили два обстріли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї ділянки розведення №2 (Золоте-4).
"Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку незаконних збройних формувань, а також наполягає вплинути на НЗФ РФ з метою збереження досягнутого перемир'я", – йдеться в офіційній заяві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про досягнення домовленостей щодо розведення військ у Петрівському й Золотому першим повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.
Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися у Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу в паніці й не підтримують відведення українських військ, яке погодили на переговорах у Мінську.
7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладено, оскільки були порушення перемир'я.
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