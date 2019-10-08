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9 жовтня • оновлено в 05:27
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/ Розслідування

Нове "перемир'я": терористи накрили вогнем Золоте

6.7т Читати матеріал російською

Російські терористи на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони обстріляли низку населених пунктів, серед яких і селище Золоте-4, від якого мають бути відведені війська.

Про це з посиланням на українську сторону спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє штаб ООС у Facebook.

Зокрема, 7 жовтня ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новолуганське (тричі), Майське, Чермалик, Гладосове, Новгородське, Золоте-4, застосувавши заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм (27 мін) і міномети калібру 82 мм (26 мін).

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Обстріли на Донбасі

Обстріли на Донбасі

"Цензор.НЕТ"

Крім того, незаконні збройні формування Росії здійснили два обстріли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї ділянки розведення №2 (Золоте-4).

"Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку незаконних збройних формувань, а також наполягає вплинути на НЗФ РФ з метою збереження досягнутого перемир'я", – йдеться в офіційній заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
был бы зеленый умный- не войска бы разводил, а совет собрал из вояк. как порох в свое время делал постоянно. а из этой зеленой сопли точно рашисткие уши торчат- строчит иннициативы по разведению, подписанию- чуть ли не каждый день! и тихой сапой все продвигают - не смотря на протесты..
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Столяр Александр
Столяр Александр
Ну вот и развели войска. , Вернее "развели" Зе. А он то так старался....
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Они обстреляли ряд населенных пунктов, среди которых и поселок Золотое-4, от которого должны быть отведены войска." Фразу надо уточнить: "должны быть отведены, но почему-то не отвелись, войска". Зеля пошёл по пути Порошенко. Тот в начале экономической блокады нациками Донбасса с утра попытался корчить из себя мужЫка и присылал спецназ, а к вечеру по принципу "не можешь предотвратить-возглавь", родил указ об этой самой блокаде. Украина, как государство, полностью недоговороспособна. Тысяч двадцать упоротых нацистов- участников незаконных вооруженных формирований, на бую вертят все догоренности правительства страны, это самое правительство и заодно волю 70% избирателей. А представители государства Украина, когда им цинично присунули за щеку, сплюнув, рассказывают нелепые глупости про "обстрелы террористов", чтоб скрыть собственную полную импотентность. Уважаемый В.Зеленский, бросьте это безнадежное занятие, и по примеру попередника зарабатывайте деньги на военных подрядах. Думаю,безногим скотам будет достаточно купить по футбольному мячу.
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