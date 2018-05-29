Нова схема шахраїв: як в українців "відбирають" будинки

В Україні все частіше виникають скандали з ОСББ. Доходить навіть до погроз і підпалів автомобілів.

Як з'ясував OBOZREVATEL, існує кілька схем, за якими забудовник або ваш сусід може залишити за собою будинок і диктувати свої умови - скільки і за що платити.

Прийшли і відключили воду

Оксані Пархоменко, мешканці комплексу "Кришталеві джерела" у Києві, спалили автомобіль. Сама Оксана впевнена - це помста за те, що вона і ще десять мешканців комплексу вирішили подати до суду на ОСББ, яке вважають липовим, і за яким стоїть нав'язаний їм приватний ЖЕК HOLD GROUP.

"Напередодні в поштових скриньках мешканців комплексу виявилися анонімні листи. В них були оприлюднені наші особисті дані. А також писали, що через нас ЖЕК може припинити вивіз сміття, надання комунальних послуг, припинити роботу ліфта, насосів тощо. Трохи раніше одного нашого сусіда також у дворі зловили молодчики спортивної статури і спочали погрожувати, мовляв, ти ж пам'ятаєш, що у тебе є діти, сім'я. Все це в стилі нашого забудовника. Пам'ятаю, ще раніше, коли одна власниця квартири не могла отримати документи на власність і спробувала зробити це власними силами, через адвоката, то їй просто розбили битами машину", - розповіла нам Оксана Пархоменко.

За словами іншого мешканця ЖК "Кришталеві джерела" В'ячеслава Пономарьова, ця історія почалася тоді, коли інвестори почали отримувати документи на право власності на житло.

"Тоді забудовник не віддавав документи, поки ми не укладемо договір з його ЖЕКом. Люди підписали. А потім почалося. ЖЕК став брати гроші з мешканців за паркування у дворі власного будинку - 10 грн за ніч. Я не платив, тоді ЖЕК прийшов і відключив мені воду. Причому всі комунальні послуги я оплачував. Ми обурювалися. Також вони нав'язали нам свою охорону, за яку в місяць ми платили по 60 грн, а тепер уже по 75 грн. Їхня робота полягає в тому, що двоє людей стоять на шлагбаумі при в'їзді і виїзді з двору. А вночі вони обходять подвір'я і переписують номери машин, щоб передати дані на оплату паркування. Коли ми говорили, що такої послуги не замовляли, в ЖЕКу запевняли, що, мовляв, і не треба замовляти", - повідомив нам В'ячеслав Пономарьов.

У той же час тим, як ЖЕК стежив за порядком у будинку, мешканці не задоволені. "Вони навіть плями штукатурки на сходових клітинах не спромоглися за кілька років прибрати", - каже В'ячеслав.

Коли мешканці вирішили створити своє ОСББ і вирушили оформляти документи, то з'ясувалося, що за цією адресою вже існує ОСББ. "Керівником там числиться батько забудовника, який має тут квартиру. І ще одна людина, яка до будинку не має жодного відношення. Коли ми отримали документи, то виявилося, що там стоїть і мій підпис, що я був на зборах і голосував за це ОСББ . І підписи сусідів, які теж з подивом про це дізналися. Тому ми і звернулися до суду, щоб скасувати це ОСББ. Ми ж не знаємо, що вони там творять, може, вони вже кредитів набрали, а нам потім відповідати. Тому почався тиск на нас", - каже Пономарьов.

У самій компанії HOLD GROUP коментар нам отримати не вдалося. По стаціонарному телефону, який вказаний на сайті, вдалося додзвонитися. Нам дали мобільний заступника директора Вадима Тімакіна. Однак номер був відключений.

Конфліктів багато

За словами голови асоціації ОСББ та ЖБК Києва Костянтина Киричука, подібні конфлікти зараз не рідкість. "Конфліктів дуже багато. Тільки у Києві я знаю з десяток випадків, коли рейдери "забрали" ОСББ. Щоправда, про те, що спалили автомобіль, я чую вперше", - зазначив у розмові з нами Киричук.

Колишній глава ОСББ і активіст Микола Жуков теж підтверджує - суперечок і скандалів в ОСББ зараз вистачає. "Я розумію, чому люди пішли до суду. Тому що це ОСББ могло вже й землю закласти якомусь банку, і потім вони змушені будуть платити за їхніми боргами. Хоча я б усе-таки їм радив піти іншим шляхом. Суди можуть тривати роками, і не факт, що вони виграють. Вони можуть скликати збори мешканців і переобрати правління, обрати свого голову, призначити бухгалтера. Потім піти до райадміністрації і там цей протокол зареєструвати. Після вирушити до банку і пред'явити документи. І з цього моменту доступ до рахунків старого ОСББ зупиняється", - радить Жуков.

Але зібрати мешканців багатоквартирного будинку - завдання не з легких. На зборах мають бути присутні власники 51% житлової площі будинку. "Можна піти шляхом підписів, закон це дозволяє. Доведеться зробити поквартирний обхід з листом голосування, і люди підпишуть, що згодні вибрати саме ці кандидатури", - каже Жуков.

Схеми захоплень будинків

За словами голови організації Спілки співвласників житла Дніпровського району столиці Антоніни Тимошенко, найчастіше подібними захопленнями ОСББ займаються забудовники. "Це велика біда. Забудовник захоплює будинок і диктує свої тарифи, свої послуги, тобто він заробляє на людях. Вони можуть навіть на етапі здачі будинку і передачі документів інвесторам - майбутнім мешканцям - вже не тільки свій ЖЕК нав'язати, але і своє ОСББ створити", - каже Тимошенко.

Також вона називає і ще одну схему віджиму ОСББ. "Дійсно, закон дозволяє поквартирний збір підписів. І є такі юридичні контори, де спритні хлопчики обходять квартири і збирають підписи за нове правління ОСББ. В результаті будинок опиняється в чужих руках", - розповіла Антоніна Тимошенко.

Ще одна лазівка ​​для рейдерів прописана в законі №417. "Для створення ОСББ, вибору правління достатньо присутності мешканців, кому належить 51% житлової площі. Ще непродані квартири забудовник може оформити на себе і мати 51%. Або одна людина може скупити в будинку половину квартир, домовитися з двома-трьома сусідами, і тепер він сам все вирішує", - каже Тимошенко.