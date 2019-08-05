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Носила дитину під серцем: подробиці смертельної ДТП під Харковом

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Масштабна аварія біля м. Люботин Харківської області – моторошний приклад щоденної війни на дорогах України.

У результаті зіткнення легкового автомобіля з фурою на місці загинули три людини.

OBOZREVATEL дізнавався подробиці трагедії.

У ДТП загинуло 22-річне подружжя Євген та Анастасія Еткало

У ДТП загинуло 22-річне подружжя Євген та Анастасія Еткало

Соцмережі

ДТП сталася ввечері 3 серпня. За даними поліції, водій вантажівки Renault не надав перевагу в русі ВАЗ 2112.

"Водій легкового авто застосував гальмування, проте уникнути зіткнення транспортних засобів не вдалося. Від отриманих травм 56-річний водій легковика та двоє пасажирів загинули на місці", – повідомили в прес-службі ГУНП Харківщини.

ДТП під Харковом

ДТП під Харковом

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ДТП під Харковом

ДТП під Харковом

У той же час очевидці ДТП написали в Facebook, що у ВАЗа нібито була зимова гума, що в результат подовжило гальмівний шлях.

"Мінімум 35 м гальмівний шлях легковика. Їхали майже відразу після аварії і бачили на власні очі", – зазначила Маргарита Шкреба.

Аварія сталася на трасі біля м Люботин

Аварія сталася на трасі біля м Люботин

Google. Maps

Як дізнався OBOZREVATEL, у салоні ВАЗу перебували чоловік і дружина – 22-річні Євген та Анастасія Еткало.

"Вони їхали відзначати день народження Насті. Другого серпня їй виповнилося 22 роки", – повідомила в Facebook одна зі знайомих загиблих.

Користувач Олена Коломієць уточнила в коментарях, що Анастасія перебувала на третьому місяці вагітності.

Носила дитину під серцем: подробиці смертельної ДТП під Харковом
Носила дитину під серцем: подробиці смертельної ДТП під Харковом
Носила дитину під серцем: подробиці смертельної ДТП під Харковом
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Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області лоб в лоб зіткнулися легковий автомобіль Renault, в якому перебували батько з двома дітьми. Чоловік загинув на місці події.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Харків
Теги
ДТП авто Національна поліція України
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