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''Ноги вкрилися плямами, є тріщини'': стало відомо про критичний стан українського в'язня Кремля

2.5тЧитати матеріал російською

Український політв'язень Станіслав Клих знаходиться к критичному стані – є припущення, що він хворий на рак шкіри.

В'язень Кремля також поскаржився на сильний біль у серці і нирках. Про це розповіла мати політв'язня Тамара Клих, передає "Громадське".

"Він засмучений, що в лікарні Челябінська його протримали всього 5 днів. Він писав заяву, щоб його обстежили, адже болить і серце, і нирки. Але у нього взяли аналіз сечі і крові, і на четвертий день уже відправили назад у в'язницю. Ніякого діагнозу не поставили", – сказала вона.

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Станіслав Клих

Станіслав Клих

Скріншот з відео

За її словами, Станіслав також скаржиться на проблеми з ногами – вони покрилися плямами, на п'яті є тріщини.

Тамара Клих розповіла, що листи політв'язень не отримує, хоча сім'я пише йому двіч у місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що стан здоров'я українського політв'язня Станіслава Клиха у російській в'язниці різко погіршився.

Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Станіслав Клих
Місце
Україна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
После того как в львовском СИЗО на смерть забили добровольца из России пусть скажет спасибо что его не пиз@т
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Куцырь Дмитрий, а схера ли он поехал в чужую страну убивать? Когда едешь убивать - готовься, что могут убить тебя. Этот запроданец Клых никого не убивал, фанатик антимайданов и тд. Если бы он поехал в рашку убивать и к нему было такое отношение то слова бы не сказала
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1
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Это хорошо..это просто прекрасно..скоро сдохнет ..как жил собакой так и помрет
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3
2
Гетьман Елена
Гетьман Елена
Andreevski Andrey, жестко ты оцениваешь свою жизнь, пёс
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Шерсть сыпется, отваливается хвост..
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