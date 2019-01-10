''Ноги вкрилися плямами, є тріщини'': стало відомо про критичний стан українського в'язня Кремля

Український політв'язень Станіслав Клих знаходиться к критичному стані – є припущення, що він хворий на рак шкіри.

В'язень Кремля також поскаржився на сильний біль у серці і нирках. Про це розповіла мати політв'язня Тамара Клих, передає "Громадське".

"Він засмучений, що в лікарні Челябінська його протримали всього 5 днів. Він писав заяву, щоб його обстежили, адже болить і серце, і нирки. Але у нього взяли аналіз сечі і крові, і на четвертий день уже відправили назад у в'язницю. Ніякого діагнозу не поставили", – сказала вона.

Станіслав Клих Скріншот з відео

За її словами, Станіслав також скаржиться на проблеми з ногами – вони покрилися плямами, на п'яті є тріщини.

Тамара Клих розповіла, що листи політв'язень не отримує, хоча сім'я пише йому двіч у місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що стан здоров'я українського політв'язня Станіслава Клиха у російській в'язниці різко погіршився.