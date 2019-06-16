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"Ніяк не впливає": в "ЛНР" вибухнули звинуваченнями проти Зеленського

8.9тЧитати матеріал російською

Новий президент України Володимир Зеленський нібито ніяк здатний вплинути на припинення війни на Донбасі, заявили в так званій "ЛНР".

З цією заявою виступив так званий "міністр закордонних справ ЛНР" Владислав Дейнего, повідомляє "ТАСС".

Владислав Дейнего

Владислав Дейнего

"Вони (Україна.- прим.ред.) не в змозі зараз забезпечити виконання своїх зобов'язань, прийнятих в Мінську", – впевнений терорист.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Новини Луганська і Луганської областіВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Владислав ДейнегоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ДонбасвійнаНовини ЛНРУкраїна
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Мир Миру
Мир Миру
Вже отримав російський паспорт? То виїздіть тихесенько до Росії, бо в Україні у вас немає майбутнього.
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