"Ніяк не впливає": в "ЛНР" вибухнули звинуваченнями проти Зеленського

Новий президент України Володимир Зеленський нібито ніяк здатний вплинути на припинення війни на Донбасі, заявили в так званій "ЛНР".
З цією заявою виступив так званий "міністр закордонних справ ЛНР" Владислав Дейнего, повідомляє "ТАСС".
Владислав Дейнего
"Вони (Україна.- прим.ред.) не в змозі зараз забезпечити виконання своїх зобов'язань, прийнятих в Мінську", – впевнений терорист.
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