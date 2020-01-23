"Нікуди мене не закриють!" Сепаратистка Штепа зібралася в мери Слов'янська. Відео

Одіозна сепаратистка Неля Штепа, яку звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної групи, зібралася балотуватися в мери Слов'янська.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "S-plus". Відзначимо, що Штепа вже очолювала місто в 2010-2014 роках (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сепаратистка Штепа зібралася в мери Слов'янська Скріншот з відео

"Ті, хто сподіваються, що мене закриють і я не зможу подати свою кандидатуру на вибори міського голови, розслабтеся. Я подам, я встигну, нікуди мене не закриють, бо ця стаття є неконституційною", – сказала вона.

Штепа додала, що не курить, не п'є спиртне і веде моральний спосіб життя, а також "заміжня за Слов'янськом".

Раніше OBOZREVATEL писав, що Неля Штепа отримала від України 3600 євро компенсації за порушення права на свободу. Відповідне рішення прийняв Європейський суд з прав людини.

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