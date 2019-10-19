"Ніколи не змиряться!" Адвокат потерпілих заявила про крайній цинізм Зайцевої та Дронова

Відшкодування шкоди частині постраждалих у смертельній ДТП у Харкові на Сумської ні Олена Зайцева, ні Геннадій Дронов не виплатили.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, уточнивши, що йдеться про добровільну виплату.
"Виконавчі листи нами отримано, направлено на виконання. Щодо Дронова виконавче провадження вже відкрите, щодо провадження Зайцевої ще інформації немає", – написала вона.
Юрист додала, що із заявами про виплату страхового відшкодування постраждалі звернулися як до страхової компанії Дронова (ПрАТ "СК "ВУСО"), так і до страхової компанії Зайцевої (ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"), однак рішення про розгляду заяв станом на 19 жовтня немає.
Матвєєва наголосила, що її підзахисні будуть звертатися з адвокатськими запитами, а в разі відмови – до суду.
"По розгляду кримінального провадження за моєю заявою про можливе вчинення кримінального правопорушення судовими експертами ХОБ СМЕ, що не змогли визначити стан Зайцевої у момент ДТП, жодних офіційних відомостей немає.
Окрім того, що відомості в ЄРДР були внесені ще 13.09.2019 р. клопотання про надання інформації по цьому провадженню направлено, про результати розгляду невідомо", – додала вона.
Зайцева і Дронов на одному із судових засідань
"Потерпілі, думаю, не зможуть ніколи примиритися з тим, що сталося, оскільки втратили найдорожче, проте вони підтримують одне одного. Це дуже світлі люди, я була б щаслива познайомитися з ними за інших обставин", – підсумувала юрист.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Харкова 18 жовтня 2017 на вулиці Сумській сталася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.
Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи по Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.
Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.
У вівторок, 26 лютого 2019, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській.
У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.
Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, в результаті чого вирок першої інстанції вступив в силу.
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