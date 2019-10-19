"Ніколи не змиряться!" Адвокат потерпілих заявила про крайній цинізм Зайцевої та Дронова

Відшкодування шкоди частині постраждалих у смертельній ДТП у Харкові на Сумської ні Олена Зайцева, ні Геннадій Дронов не виплатили.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, уточнивши, що йдеться про добровільну виплату.

"Виконавчі листи нами отримано, направлено на виконання. Щодо Дронова виконавче провадження вже відкрите, щодо провадження Зайцевої ще інформації немає", – написала вона.

Юрист додала, що із заявами про виплату страхового відшкодування постраждалі звернулися як до страхової компанії Дронова (ПрАТ "СК "ВУСО"), так і до страхової компанії Зайцевої (ПРАТ "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"), однак рішення про розгляду заяв станом на 19 жовтня немає.

Матвєєва наголосила, що її підзахисні будуть звертатися з адвокатськими запитами, а в разі відмови – до суду.

"По розгляду кримінального провадження за моєю заявою про можливе вчинення кримінального правопорушення судовими експертами ХОБ СМЕ, що не змогли визначити стан Зайцевої у момент ДТП, жодних офіційних відомостей немає.

Окрім того, що відомості в ЄРДР були внесені ще 13.09.2019 р. клопотання про надання інформації по цьому провадженню направлено, про результати розгляду невідомо​​​​", – додала вона.

Зайцева і Дронов на одному із судових засідань

"Потерпілі, думаю, не зможуть ніколи примиритися з тим, що сталося, оскільки втратили найдорожче, проте вони підтримують одне одного. Це дуже світлі люди, я була б щаслива познайомитися з ними за інших обставин", – підсумувала юрист.

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