Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко:
"Мы публично говорим, что "ДНР" и "ЛНР" сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации".
Никогда еще гражданская война не была столь гражданской.
Этот же депутат не скрывает и дальнейших планов России по созданию "мощного пророссийского движения в Украине по примеру Донбасса", т.е. разорения еще нескольких украинских регионов и превращения их в непризнанное, нищее гетто.
Интересно, будет ли реакция украинского МИДа на это российское признание в оккупации ОРДЛО?
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