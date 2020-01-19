Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко:

"Мы публично говорим, что "ДНР" и "ЛНР" сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации".

Никогда еще гражданская война не была столь гражданской.

Этот же депутат не скрывает и дальнейших планов России по созданию "мощного пророссийского движения в Украине по примеру Донбасса", т.е. разорения еще нескольких украинских регионов и превращения их в непризнанное, нищее гетто.

Интересно, будет ли реакция украинского МИДа на это российское признание в оккупации ОРДЛО?

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