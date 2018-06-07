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Нічого не змінюється: журналіст показав знакове фото про смертельні гумконвої на Донбас

1.8тЧитати новину російською

Росіяни під виглядом гуманітарної допомоги для жителів Донбасу ввозять на тимчасово окуповану територію України смертельну зброю.

Раніше на замовлення Москви малювалися антиамериканські плакати, які в повній мірі ілюструють сьогоднішній стан справ з гуманітаркою з РФ.

Відповідну пропагандистську картинку опублікував журналіст Денис Казанський в Twitter.

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Останній російський "гумконвой"

"Цікаво, що про російську гуманітарки для Донбасу найкраще розповідають її власні старі антиамериканські плакати. Навіть вигадувати нічого не потрібно", - підписав він картинку.

У коментарях згадали, що подібна практика маскування застосовувалася ще за часів СРСР.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в лютому головне управління розвідки Міноборони України встановило, що Росія в так званому гуманітарному конвої доставила на окупований Донбас технічні засоби розвідки і радіостанції.

Читайте всі новини по темі "Гуманітарний конвой Росії" на сайті "Обозреватель".

Теми
Гуманітарний конвой РосіїРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Росія
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