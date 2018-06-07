Нічого не змінюється: журналіст показав знакове фото про смертельні гумконвої на Донбас

Росіяни під виглядом гуманітарної допомоги для жителів Донбасу ввозять на тимчасово окуповану територію України смертельну зброю.

Раніше на замовлення Москви малювалися антиамериканські плакати, які в повній мірі ілюструють сьогоднішній стан справ з гуманітаркою з РФ.

Відповідну пропагандистську картинку опублікував журналіст Денис Казанський в Twitter.

"Цікаво, що про російську гуманітарки для Донбасу найкраще розповідають її власні старі антиамериканські плакати. Навіть вигадувати нічого не потрібно", - підписав він картинку.

Цікаво, що про Російської гуманітарки для Донбасу найкраще розповідають її власні старі антиамериканські плакати.



Навіть вигадувати нічого не потрібно pic.twitter.com/sTKRWYemza - Денис Казанський (@den_kazansky) 6 червня 2018 р

У коментарях згадали, що подібна практика маскування застосовувалася ще за часів СРСР.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в лютому головне управління розвідки Міноборони України встановило, що Росія в так званому гуманітарному конвої доставила на окупований Донбас технічні засоби розвідки і радіостанції.