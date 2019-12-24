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24 грудня • оновлено в 17:56
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"Ні на що не натякаю": Цимбалюк попередив Путіна про фатальну розплату за Кримський міст

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Вихваляючись відновленням залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованим Кримом, російський президент Володимир Путін не повинен забувати про долю російського імператора Олександра ІІІ.

Адже саме на цьому маршруті потяг монарха потрапив в серйозну аварію, нагадав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так журналіст відреагував на слова Путіна під час відкриття залізничної гілки Кримського мосту про те, що залізничне сполучення між українським півостровом і Росією переривалося всього три рази – під час Жовтневої революції, Другої світової війни і окупації у 2014 році.

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Путін і Кримський міст

Путін і Кримський міст

"Це що ж виходить? Що ніяких проблем для потягів, які курсували за маршрутом Санкт-Петербург – Крим, Санкт-Петербург – Севастополь, не було і все зіпсувала анексія? Але коли Володимир Путін копає так глибоко, в сенсі натякає на відновлення історичної справедливості, мовляв за царя ще їздили цим маршрутом, хочеться нагадати історію від 1888 року", – сказав Цимбалюк.

"Коли цим маршрутом рухався імператор Олександр ІІІ, і його потяг потрапив в аварію. І трапилося це все під Харковом, українським Харковом. Ви думаєте я на щось натякаю? В жодному разі! Я говорю про те, що історію потрібно розглядати в комплексі", – уточнив він.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського мосту.

  • Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

  • Офіційно про завершення будівництва скандального мосту оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

  • 23 грудня рух потягів по незаконно побудованому Кримському мосту урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

  • Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на чотири доби перекрило рух у Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Особи
Володимир Путін Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Цымбалюк - иди от! Шут и позор украинской журналистики! Его вопросы Путину - верх деби лизма и примитивности! Там ещё есть Ковтун, яркий представитель укрСМИ! Два сапога -пара!
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Хилл Джон
Хилл Джон
Александр → https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Alexander_III%2C_Emperor_of_Russia_%281845-94%29.png
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Не, ну если сам Цимбалюк предупредил, то теперь точно Темнейший разберет мост отдаст Кубань с Ростовом и прекратит строить Северный поток. Х*хлы, вы больны.
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