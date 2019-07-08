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NewsOne пов'язаний з російським банком: з'явилися подробиці розслідування ГПУ

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Генеральна прокуратура України буде ініціювати арешт рахунків та активів телеканалу NewsOne у межах розслідування можливого замаху на державну зраду.

Таку заяву на брифінгу 8 липня зробив генеральний прокурор України Юрій Луценко, коментуючи ситуацію із запланованим телемостом між українським каналом NewsOne і прокремлівським "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Луценко уточнив, що формальним власником NewsOne є нардеп Тарас Козак. Його викликали на допит до слідчого на 10 липня. Також викликали головного продюсера каналу Василя Голованова.

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Крім цього, Луценко повідомив, що встановлено зв'язок між компанією-власником каналу і російським банком.

Брифінг Луценка

Брифінг Луценка

Скріншот

"Кінцевим беніфіціаром, власником NewsOne, є київська компанія, керівниками якої є громадяни Кіпру, один з них також є співзасновником іншої кіпрської компанії-співвласника російського "Промсвязьбанк", який визнаний спонсором оборонних замовлень Росії", – заявив глава ГПУ.

На думку Луценка, цієї інформації достатньо для того, щоб РНБО застосувало санкції до цього ЗМІ. Так, у каналу можуть відібрати ліцензію і ввести заборону на діяльність в телекомунікаціях.

Як писав OBOZREVATEL:

7 липня стало відомо про запланований телеміст між українським і російським каналами. Подія широко анонсувалося в Росії, а за заклики до перегляду взявся особисто один із найвідоміших кремлівських пропагандистів Дмитро Кисельов.

Після суспільного резонансу NewsOne заявив, що телеміст "Треба поговорити" нібито покликаний започаткувати переговори між двома країнами, як свого часу це зробив спільний ефір між США і СРСР.

Об'єднані націоналісти країни від імені лідера партії "Національний Корпус" Андрія Білецького висунули вимогу Зеленському відреагувати на анонсований телеміст і дали йому на це добу.

До акцій протесту приєдналися партії "Європейська солідарність" і "Голос". Останні навіть організували мітинг під телеканалом.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців зберігати спокій через майбутній телеміст.

Після гучного скандалу український канал заявив про скасування ефіру і нібито погрози "розправи".

Генеральна прокуратура України зареєструвала кримінальні провадження за фактом підготовки телемосту між NewsOne і прокремлівським "Росія 1".

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Особа
Юрій Луценко
Місце
Україна
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глааное что с вафлями Нуландихи ,не связан.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Дави, дави NewsOne! Такие сказочные долбо..бы))). Если бы вас не было, вас надо было придумать. Российским тв каналам и делать то ничего не надо, просто показать картинку. Хе-хе...
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