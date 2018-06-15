"Нерв армії": визначені місця дислокації унікальних військ РФ на Донбасі і в Криму

Російська армія використовує в окупованому Криму і на Донбасі новітні станції шифрованого зв'язку, які знаходяться на озброєнні виключно Збройних сил РФ.

Точне місця дислокації відповідних підрозділів вдалося встановити "Інформаційному опору".

"Цього разу ми прищемили "нерв" російської армії. А саме - розкрили місця базування підрозділів військ зв'язку ЗС РФ на окупованих росіянами територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей. Йдеться про новітні станціях шифрованого зв'язку, які знаходяться на озброєнні виключно російських військових", - наголошується в матеріалі групи.

На карті нанесені місця дислокації терміналів мобільних комплексів захищеної відео-конференц зв'язку (МК ЗВКЗ), а в таблицях вказані точні координати розташування станцій.

Як зазначається, за станом на квітень 2018 року в мережі супутникового зв'язку ЗС РФ працювали не менше 18 мобільних станцій.

П'ять з них базувалися на території України, яка захоплена РФ - чотири в ОРДЛО (н.п. Новоазовськ і Ясинувата Донецької області, н.п. Круглик і Кам'янка Луганської області) та одна в АР Крим (м.Севастополь).

Новини Війська РФ відпрацювали захоплення країн Балтії

Станом на початок червня кількість мобільних станцій в мережі супутникового зв'язку ЗС РФ скоротилося до 10, три з них знаходилися на окупованих РФ територіях України - в н.п.Новоазовск і Василівка Донецької області, н.п. Кришталевий Луганській області.

"Відзначимо, що найбільш інтенсивно супутниковий зв'язок використовується для організації зв'язку підрозділів за межами пунктів постійної дислокації. Як в нашому випадку - в місці виконання бойових завдань на території України і Сирії. Зв'язок за допомогою МК ЗВКС організовується в ланці управління ВС РФ не нижче бригадного рівня", - йдеться в матеріалі.

В ІС також підкреслюють, що російській армії супутниковий зв'язок з підрозділами, в тому числі і виконують завдання за межами РФ, забезпечується 14-м Головним центром зв'язку ГШ ЗС РФ (Москва).

Знаходяться на його озброєнні мобільні термінали супутникового зв'язку мають однотипне обладнання (тип "Ауриго") і функціонують через загальний пул частот: 1 hub-станція і 16 абонентських каналів російського супутника-ретранслятора "Yamal-402" (55е).

"І тут дуже цікава деталь. МК ЗВКЗ не зможе експлуатувати не те що тракторист або гірник очисного забою, а навіть маркшейдер. Це продукт російської оборонки, який неможливо знайти в шахтах Донбасу, оскільки поставлений на озброєння виключно російської армії. Тут і спеціальне програмне забезпечення , і системи криптозахисту. тобто експлуатуватися термінал супутникового зв'язку може виключно спеціально підготовленими військовослужбовцями ЗС РФ з відповідним рівнем допуску до роботи з шифрувальним обладнання. І як розумієте, передача такої апаратури алкашні з "ЛНР/ДНР" навіть теоретично неможлива за вимогами секретності... "- резюмували в ІС.

Нагадаємо, раніше був озвучений варіант виведення військ РФ з Донбасу .