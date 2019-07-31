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"Непогано шахтарі забезпечені": терористи "ДНР" "злили" російську військову техніку на Донбасі

1.8т Читати матеріал російською

У мережі з'явилися фотографії важкої військової техніки, яку терористи "ДНР" "засвітили" на окупованому Донбасі.

Відповідними знімки на своїй сторінці у Twitter поділився блогер Necro Mancer. Він посилається на пост користувача мережі з ніком "Военкор Ёж".

"Техніка 1-го армійського корпусу російської окупаційної армії", – йдеться в пості.

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Ілюстрація. Терористи "Л/ДНР" на Донбасі

Ілюстрація. Терористи "Л/ДНР" на Донбасі

Преса України

Відзначимо, блогер "Военкор Ёж", який оприлюднив фото, написав, що йому "довелося побувати на полігоні, де механіки-водії танків і БМП відпрацьовували елементи водіння. Бронемашини долали різні перешкоди, такі як протитанкові рови, колійні мости і багато іншого. Ну і, звичайно, танкісти стріляли як танковими снарядами, так і з кулеметів".

"Непогано шахтарі забезпечені": терористи "ДНР" "злили" російську військову техніку на Донбасі

twitter.com/666_mancer

"Непогано шахтарі забезпечені": терористи "ДНР" "злили" російську військову техніку на Донбасі

twitter.com/666_mancer

"Непогано шахтарі забезпечені": терористи "ДНР" "злили" російську військову техніку на Донбасі

twitter.com/666_mancer

"Непогано шахтарі забезпечені": терористи "ДНР" "злили" російську військову техніку на Донбасі

twitter.com/666_mancer

"Непогано шахтарі забезпечені": терористи "ДНР" "злили" російську військову техніку на Донбасі

cont.ws/@andreydvoretskiy

"Непогано шахтарі забезпечені": терористи "ДНР" "злили" російську військову техніку на Донбасі

cont.ws/@andreydvoretskiy

"Непогано шахтарі забезпечені": терористи "ДНР" "злили" російську військову техніку на Донбасі

cont.ws/@andreydvoretskiy

"Непогано шахтарі забезпечені": терористи "ДНР" "злили" російську військову техніку на Донбасі

cont.ws/@andreydvoretskiy

"Непогано шахтарі забезпечені": терористи "ДНР" "злили" російську військову техніку на Донбасі

cont.ws/@andreydvoretskiy

"Непогано шахтарі забезпечені": терористи "ДНР" "злили" російську військову техніку на Донбасі

cont.ws/@andreydvoretskiy

"Непогано так шахтарі технікою забезпечені... І що цікаво – вже протягом 5 років збройного протистояння з регулярною українською армією", – відповіли Necro Mancer у коментарях.

"Непогано шахтарі забезпечені": терористи "ДНР" "злили" російську військову техніку на Донбасі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося безліч публікацій про те, що Росія стягує до кордону України військову техніку старого зразка. Озброєння має ознаки тривалого зберігання на складах.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Донецьк
Теги
воєнна техніка фотографии Новини Донбасу Новини ДНР Росія
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Правильно, бойтесь. Переговоры надо вести с Донбассом, переговоры! А сунетесь с войной - потеряете государственность.
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Великие украинские воины упорно ищут мифическую российскую армию на Донбассе, но упорно не хотят искать реальную армию в Крыму.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Истребитель Военно-морских сил США F/A-18E разбился возле Долины Cмерти в штате Калифорния. Об этом сообщает Reuters.
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