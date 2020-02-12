"Немає 100% алібі!" У МВС пояснили, навіщо показали нові дані у справі Шеремета

Слідство оприлюднило нові дані у справі про вбивство Павла Шеремета, щоб довести обґрунтованість своїх підозр.

"У всіх трьох підозрюваних немає бездоганного, чіткого, 100-відсоткового алібі", – заявив речник МВС України Артем Шевченко в ефірі ObozTV.

Шевченко нагадав, що минулого тижня були оприлюднені нові дані щодо Юлії Кузьменко, а 12 лютого – щодо Яни Дугар.

"Які свідчать про те, що більшість їхніх заяв про нібито наявність багаторівневого алібі щонайменше сумнівні", – пояснив він.

За його словами, представлені докази "переконують, що слідство має повне право підозрювати цих осіб, в тому числі пані Дугар, в причетності до цього злочину, але в межах пред'явленої підозри".

"Яні Дугар не висувається підозри у вбивстві. А висувається підозра в співучасті шляхом проведення певних розвідувальних дій на маршруті підозрюваних в закладанні вибухового пристрою, а не (на маршруті. – Ред.) нашого потерпілого, Шеремета", – уточнив речник МВС.

"Оприлюднені дані свідчать, що підозри щонайменше обґрунтовані. Слідство працює далі. А захист намагається створити враження, причому в емоційний спосіб, що всі підозри не варті виїденого яйця. Ми кажемо – ні. Це не так. Захист підозрюваної Дугар і вона сама неодноразово говорили як мінімум неправду, аргументуючи своє так зване "алібі". І показуємо: ось тут, тут і тут. Є сумніви – значить, пряма необхідність слідству працювати далі", – заявив він.

При цьому Шевченко відмовився спрогнозувати, скільки часу знадобиться ще слідству, щоб передати справу про вбивство Шеремета до суду.

"Слідство працюватиме стільки, скільки потрібно. Звичайно, з дозволу прокуратури. Прогнозувати терміни закінчення слідства і передачі справи до суду – справа невдячна. Слідство цього не робить, і я цього робити не буду", – констатував він.

Правоохоронці оприлюднили результати експертизи, згідно з якими жінка-розвідниця з камер спостереження і Яна Дугар – це одна й та сама персона npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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