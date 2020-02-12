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12 лютого • оновлено в 20:56
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"Немає 100% алібі!" У МВС пояснили, навіщо показали нові дані у справі Шеремета

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Слідство оприлюднило нові дані у справі про вбивство Павла Шеремета, щоб довести обґрунтованість своїх підозр.

"У всіх трьох підозрюваних немає бездоганного, чіткого, 100-відсоткового алібі", – заявив речник МВС України Артем Шевченко в ефірі ObozTV.

Шевченко нагадав, що минулого тижня були оприлюднені нові дані щодо Юлії Кузьменко, а 12 лютого – щодо Яни Дугар.

"Які свідчать про те, що більшість їхніх заяв про нібито наявність багаторівневого алібі щонайменше сумнівні", – пояснив він.

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За його словами, представлені докази "переконують, що слідство має повне право підозрювати цих осіб, в тому числі пані Дугар, в причетності до цього злочину, але в межах пред'явленої підозри".

"Яні Дугар не висувається підозри у вбивстві. А висувається підозра в співучасті шляхом проведення певних розвідувальних дій на маршруті підозрюваних в закладанні вибухового пристрою, а не (на маршруті. – Ред.) нашого потерпілого, Шеремета", – уточнив речник МВС.

"Оприлюднені дані свідчать, що підозри щонайменше обґрунтовані. Слідство працює далі. А захист намагається створити враження, причому в емоційний спосіб, що всі підозри не варті виїденого яйця. Ми кажемо – ні. Це не так. Захист підозрюваної Дугар і вона сама неодноразово говорили як мінімум неправду, аргументуючи своє так зване "алібі". І показуємо: ось тут, тут і тут. Є сумніви – значить, пряма необхідність слідству працювати далі", – заявив він.

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При цьому Шевченко відмовився спрогнозувати, скільки часу знадобиться ще слідству, щоб передати справу про вбивство Шеремета до суду.

"Слідство працюватиме стільки, скільки потрібно. Звичайно, з дозволу прокуратури. Прогнозувати терміни закінчення слідства і передачі справи до суду – справа невдячна. Слідство цього не робить, і я цього робити не буду", – констатував він.

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npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києві. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) пред'явлено музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненко (Riffmaster), а також волонтерці й дитячому кардіохірургу Юлії Кузьменко. Волонтерку і військову медсестру Яну Дугар підозрюють в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

  • Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами справи про вбивство Шеремета.

  • Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи до суду необхідно зібрати додаткові докази – оскільки тих, що є зараз, недостатньо.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Новини ObozTV Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Артем Шевченко Яна Дугарь Юлія Кузьменко Андрій Антоненко (Riffmaster)
Місце
Україна Київ
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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