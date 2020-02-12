"Немає 100% алібі!" У МВС пояснили, навіщо показали нові дані у справі Шеремета

Слідство оприлюднило нові дані у справі про вбивство Павла Шеремета, щоб довести обґрунтованість своїх підозр.
"У всіх трьох підозрюваних немає бездоганного, чіткого, 100-відсоткового алібі", – заявив речник МВС України Артем Шевченко в ефірі ObozTV.
Шевченко нагадав, що минулого тижня були оприлюднені нові дані щодо Юлії Кузьменко, а 12 лютого – щодо Яни Дугар.
"Які свідчать про те, що більшість їхніх заяв про нібито наявність багаторівневого алібі щонайменше сумнівні", – пояснив він.
За його словами, представлені докази "переконують, що слідство має повне право підозрювати цих осіб, в тому числі пані Дугар, в причетності до цього злочину, але в межах пред'явленої підозри".
"Яні Дугар не висувається підозри у вбивстві. А висувається підозра в співучасті шляхом проведення певних розвідувальних дій на маршруті підозрюваних в закладанні вибухового пристрою, а не (на маршруті. – Ред.) нашого потерпілого, Шеремета", – уточнив речник МВС.
"Оприлюднені дані свідчать, що підозри щонайменше обґрунтовані. Слідство працює далі. А захист намагається створити враження, причому в емоційний спосіб, що всі підозри не варті виїденого яйця. Ми кажемо – ні. Це не так. Захист підозрюваної Дугар і вона сама неодноразово говорили як мінімум неправду, аргументуючи своє так зване "алібі". І показуємо: ось тут, тут і тут. Є сумніви – значить, пряма необхідність слідству працювати далі", – заявив він.
При цьому Шевченко відмовився спрогнозувати, скільки часу знадобиться ще слідству, щоб передати справу про вбивство Шеремета до суду.
"Слідство працюватиме стільки, скільки потрібно. Звичайно, з дозволу прокуратури. Прогнозувати терміни закінчення слідства і передачі справи до суду – справа невдячна. Слідство цього не робить, і я цього робити не буду", – констатував він.
Правоохоронці оприлюднили результати експертизи, згідно з якими жінка-розвідниця з камер спостереження і Яна Дугар – це одна й та сама персона
npu.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києві. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) пред'явлено музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненко (Riffmaster), а також волонтерці й дитячому кардіохірургу Юлії Кузьменко. Волонтерку і військову медсестру Яну Дугар підозрюють в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.
Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами справи про вбивство Шеремета.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи до суду необхідно зібрати додаткові докази – оскільки тих, що є зараз, недостатньо.
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