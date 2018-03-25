"Нелюда прикривають": розкриті моторошні подробиці про ймовірного вбивцю з Павлограда

Місцеві жителі Павлограда Дніпропетровської області не могли довгий час притягти до відповідальності Валентина Земцова, який підозрюється в подвійному вбивстві.

Юрист-криміналіст Анна Маляр на своїй сторінці в Facebook нагадала моторошну історію.

"Ви, напевно, чули нещодавно, що 11-класник з Павлограда зарізав сім'ю сусідів. Убив чоловіка, 4-річного хлопчика і дивом залишилася жива вагітна жінка, якій наклали понад 40 швів. Так ось, в неділю о 21:30 на СТБ в програмі "Один за всіх" жителі Павлограда розкажуть, як вони майже 10 років не могли залучити цього хлопця і його батька до відповідальності, у нього мама була, увага, головою суду, а тато - підприємець", - написала вона.

За словами юриста, в студії будуть жертви і батьки жертв його численних злочинів, серед яких згвалтування дітей, тілесні ушкодження.

Валентин Земцов

"Щоб ви розуміли, люди кажуть, що телебачення - це їх остання надія. Далі буде самосуд - вони так і попереджають місцеву владу. У місцевих жителів є побоювання, що навіть після такого жахливого вбивства цього хлопця не покарають і він навіть зараз не в СІЗО, а в лікарні, тому що, бачте, поранився, коли людей різав", - додала Земцова.

Вагітна жінка, яка вижила, також буде на зв'язку зі студією. А на передачі буде рідна сестра Валентина.

"А далі не падайте, сядьте. За словами місцевих жителів, цього нелюда прикривають і місцева влада, і поліція, і навіть директор школи. У Павлограді всіляко перешкоджали поширенню інформації про таке жахливе вбивство. Місцева преса мовчить. Люди змушені були звертатися на українські телеканали. Коли про це дізналася директор школи, то, за словами дітей, заборонила спілкуватися з журналістами. Проте діти розповідають, що в школі вільно відбувається торгівля наркотиками. Це в 21-му столітті", - розповіла юрист.

За її словами, місцева поліція поводиться дивно, там є частина справжніх поліцейських, які на першому етапі зробили важливу роботу і зібрали докази, але далі справу гальмують.

Як повідомляв "Обозреватель", моторошна трагедія сталася пізно вночі 10 березня.