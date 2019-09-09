"Недоумство і відвага?" Відомі переселенці анонсували небезпечну "прогулянку" в Луганськ: мережа здивована

Переселенці з Донбасу Андрій Шаповалов, Денис Денищенко і Антон Волохов заявили, що відправляться в Луганськ на День міста 14 вересня.

Про це вони розповіли у відеозверненні, опублікованому у Facebook. "П'ять років ми відірвані від дому. Це дуже багато для людського життя. Ми розуміємо, що з чогось треба починати!" – підкреслив Шаповалов (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Відзначимо, Шаповалов – менеджер телеканалу UA: Донбас, Денищенко – депутат Рубіжанської міськради, а Волохов – начальник управління молоді та спорту в Луганській обласній державній адміністрації. Перебування на окупованій території може бути небезпечним для представників української влади та ЗМІ.

"Це шостий День міста Луганська, який ми пропускаємо. Чому? Але ми маємо право. Луганськ – він наш, він мій, він твій. Я прийняв рішення: цей День міста святкуватиму в Луганську", – додав Денищенко.

Скрін відео

Ідея переселенців викликала суперечки серед користувачів. Так, заступник шеф-редактора OBOZREVATEL Анна Молчанова на своїй сторінці у Facebook підкреслила, що перебування на окупованих територіях "те саме, що гра в "російську рулетку".

"Кожен громадянин України перед перетином кордону/лінії розмежування з Росією, Білоруссю, а також окупованими Кримом і ОРДЛО повинен залишити розписку/заяву, що в разі його викрадення/полону на тих територіях просить державу Україна не витрачати ресурси, зусилля і не займатися його визволенням", – зазначила вона.

Журналіст Андрій Діхтяренко назвав ініціативу "неймовірною дурістю". "Почекайте, поки обміняють або випустять всіх бранців, тільки тоді публічні поїздки до Луганська стануть прийнятними", – звернувся до луганчан він.

"Ви вирішили поповнити обмінний фонд?" "Провокація чи договірняк із Пасічником?" "А чим це допоможе? Або станете заручниками у терористів, або вони зроблять показовий виступ, красиво зустрінуть вас і з пошаною проведуть, а російські канали розтрублять, що ось які окупанти хороші і як вони добре ставляться до українців", "Я одного зрозуміти не можу, це "недоумство і відвага" або з'їхавший із котушок піар", – пишуть користувачі в коментарях.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на Донбасі в місті Стаханов, яке контролюється "Луганською народною республікою", терористи встановили пам'ятник "жертвам української агресії з 2014 року".

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