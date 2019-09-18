Не витримав принижень: у Китаї український школяр наклав на себе руки

У Шанхаї (Китай) 13-річний українець наклав на себе руки через знущання з боку шкільного вчителя.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Володимир Бойко. Він опублікував лист матері підлітка Олени Артеменко. За її словами, китайські правоохоронці відмовляють у справедливому розслідуванні НП (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

У листі зазначено, що 13-річний Іван Лю з українсько-китайської сім'ї не витримав знущань шкільного вчителя і вистрибнув з вікна своєї квартири на 13 поверсі. На руці у хлопчика був напис ієрогліфами "жертва шанхайської освіти". Мати підлітка стверджує, що ці факти поліцейські відмовилися відображати в своєму протоколі. Але батько дитини змусив їх зафіксувати дані.

13-річний Іван Лю наклав на себе руки Facebook Volodymyr Boiko

"Педагог з середньої школи району Пудун міста Шанхай учитель Чжан методично знущався над Іваном Лю, страждали і інші учні. Рік тому дівчинка з паралельного класу вистрибнула з шкільного вікна через неодноразові приниження. Педагог Чжан міг вибити стілець з-під учня Івана Лю, неодноразово бив підлітка, штовхав його рюкзак, а в квітні 2019 навіть душив хлопчика. Батьки зафіксували факт нанесення дитині тілесних ушкоджень, залучили до конфлікту директора школи. На зустрічі він пообіцяв, що забезпечить безпеку хлопчика, перевівши його в інший клас, і сам особисто гарантує, що з Іваном Лю нічого не трапиться", – сказано в повідомленні.

Мати загиблого підлітка повідомила, що свідоцтво про смерть сім'ї видадуть тільки за умови, що вони відмовляються від претензій до представників системи освіти.

Іван Лю наклав на себе руки через знущання вчителя Facebook Volodymyr Boiko

Іван Лю наклав на себе руки через знущання вчителя Facebook Volodymyr Boiko

Як писав OBOZREVATEL, на Вінниччині наклав на себе руки 15-річний підліток Артем Ателін, який проживав разом з опікунами.

Вони впевнені, що хлопця довели до самогубства, і звинувачують у трагедії класного керівника та інспектора служби у справах дітей

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