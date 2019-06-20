"Не треба домислів!" З'явилася офіційна заява "ІС" про смерть Тимчука

Група "Інформаційне спротив" закликала ЗМІ не поширювати домисли про причини й обставини смерті свого координатора Дмитра Тимчука.

Офіційне звернення опублікував на своїй сторінці у Facebook його колега Юрій Карін. "Звертаючись до вітчизняних і зарубіжних ЗМІ, а також всіх тих, кого не залишила байдужими ця трагедія, просимо не поширювати домислів про її причини та обставини. Вважаємо за необхідне дочекатися офіційних результатів слідства. Просимо поставитися до цього прохання з розумінням і повагою", – йдеться в ньому.

Зазначається, що група зазнала непоправної втрати, але не збирається припиняти свою діяльність на користь України.

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Дмитро Тимчук ТСН

"Дмитро завжди був сповнений нових ідей і творчих планів. І ми продовжимо справу, яка була сенсом його життя. Група "Інформаційний спротив" і надалі всіма силами відстоюватиме національні інтереси України. І ми обов'язково реалізуємо всі плани, до яких мав стосунок наш загиблий колега", – підкреслено в заяві.

Група "Інформаційний спротив" також подякувала всім за співчуття і слова підтримки.

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Цивільна дружина Тимчука розповіла, що в останні дні нардеп був пригнічений і говорив, що втомився.

З'ясувалося, що Тимчук проживав у будинку на 25-му поверсі й потрапити в квартиру було неможливо для сторонніх, оскільки на виході з ліфта були встановлені двері із замком, ключі від якого мали тільки власники житла. Більшість мешканців будинку не знали, що в їхньому під'їзді проживає нардеп, а ім'я Дмитро Тимчук їм ні про що не говорило.

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