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13 листопада • оновлено в 07:27
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"Не стукайте, я відлітаю": у Харкові хлопець наклав на себе руки моторошним способом

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У Харкові 23-річний хлопець наклав на себе руки моторошним способом – він перерізав собі горло і вистрибнув з вікна власної квартири на 8 поверсі.

Як повідомляє ГУ НП у Харківській області, це сталося 12 листопада на вулиці Амосова. "Виїздом на місце поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 23-річний хлопець. Тіло загиблого направлене для проведення судово-медичної експертизи", – розповіли в поліції. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У Харкові хлопець викинувся з вікна

МГ "Об'єктив"

Як повідомляє МГ "Об'єктив", сусіди стверджують, що загиблий вів активний спосіб життя і не вживав алкоголь. Жили вони удвох із сестрою, але тієї ночі дівчина вдома не ночувала.

"Не стукайте, я відлітаю": у Харкові хлопець наклав на себе руки моторошним способом
"Не стукайте, я відлітаю": у Харкові хлопець наклав на себе руки моторошним способом

За словами сусідів, вранці до хлопця у двері стукала сестра, але у відповідь почула лише: "Не стукайте, я відлітаю". Після цих слів хлопця виявили на даху магазина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодий житель Одеси скоїв суїцид на одному з будівельних об'єктів міста, залишивши передсмертну записку.

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Місце
Україна Харків
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