"Не спрацював вибуховий пристрій": за що сім'ю добровольців відправили за ґрати

Проведені правоохоронцями обшуки у патріотів викликали у багатьох українців хворобливу реакцію. Однак справжній скандал вибухнув після інформації про арешт Інни Грищенко (позивний "Пума"). Її чоловік – Владислав – був затриманий наприкінці вересня і зараз сидить в івано-франківському СІЗО. Печерський суд 6 листопада обрав запобіжний захід Інні – 60 днів тримання під вартою.

Що сталося, чому проводилися обшуки, а найголовніше, в чому ж підозрюють сім'ю добровольців – в розслідуванні OBOZREVATEL.

Влад Грищенко (боєць "ПС", а потім 95-ої аеромобільної бригади ЗСУ) та його дружина Інна Грищенко (також була в складі ДУК "Правий сектор") Facebook

Хвиля обшуків прокотилася 5 листопада у різних куточках країни. За інформацією OBOZREVATEL, їх провели не тільки за місцем проживання і роботи волонтерів і добровольців, а й на території однієї з військових частин.

Переважна більшість – в Києві. З найбільш резонансних – обшук в закладі Леоніда Остальцева Pizza Veterano, про що сам ветеран АТО розповів особисто – "щоб уникнути інсинуацій".

Відзначимо, всi "фігуранти" стверджують, що нічого крамольного правоохоронці не знайшли. Також вони заявляють, що обшуки пройшли у тих, хто так чи інакше стикався з Владом Грищенко, спілкувався з ним, і хто підтримував після інформації про його затримання.

Обшуки також пройшли за місцем проживання Інни Грищенко, в квартирі її чоловіка в Дніпровському районі Києва. Потім стало відомо і про затримання самої "Пуми".

Інна Грищенко "Пума" була затримана 5 листопада. Печерський районний суд Києва 6 листопада обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Інна має третю групу інвалідності, яка отримана внаслідок війни. У неї є неповнолітня дочка. Фото Вікторії Мірошниченко та скріншот з відео.

Тут вже "спалахнув" Facebook і заговорили про мало не повернення в Україну сталінських методів боротьби з патріотами.

Що ж насправді сталося?

ЗАМАХ НА КРИМІНАЛЬНОГО АВТОРИТЕТА

Як з'ясувалося, Інна та Владислав Грищенко проходять по одній справі – їх підозрюють в замаху на прикарпатського бізнесмена.

13 липня 2018 року Михайло Чекурак, якого правоохоронці відкрито називають кримінальним авторитетом, відсвяткував другий день народження.

Як виявилося, Чекурак, з'їздивши в одне із сіл Косівського району Івано-Франківської області і повернувшись додому, виявив на тротуарній плитці саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Вiн був встановлений на автомобіль, проте... не спрацював.

У той же день слідчим відділенням Косівського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області відомості за даним фактом були внесени до Єдиного реєстру досудових розслідувань і, власне, розпочато розслідування.

Відзначимо, що було проведено кілька експертиз речових доказів, в тому числі молекулярно-генетична (порівняння по ДНК).

За підсумками розслідування правоохоронці вийшли на підозрюваних. "Першим" став "Буча".

Маєток авторитету в Косові, де був виявлений СВП

За версією слідства, Владислав Грищенко вступив у змову з групою осіб і взявся за "ліквідацію" авторитета шляхом підриву. 13 липня 2018 року підозрюваний нібито приїхав в м Косів, де вночі проник на територію володіння Чекурака і прикріпив до його позашляховику саморобний вибуховий пристрій.

Не будемо розповідати про деталі установки СВП, скажемо одне: вибух повинен був відбутися, коли автомобіль рушить з місця. Однак він не тільки не стався, але й сам СВП "відкріпився" від автомобіля і виявився на плитці. Його і виявив пізніше авторитет.

Яку участь у всьому цьому, на думку слідства, брала дружина Владислава, – поки невідомо. Однак сьогодні суд прийняв рішення відправити її за грати на 60 днів, незважаючи на те, що є неповнолітня дитина і сама Інна Грищенко є інвалідом третьої групи. Також слідство стверджує, що має докази провини Інни.

Відзначимо, що Інні Грищенко пред'явили підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

АВТОРИТЕТА "ВЗЯЛИ" З ОЗУ

Іронія долі: "потерпілий" всього через пару місяців після замаху на нього сам став підозрюваним.

6 вересня 2018 у ресторані "Старий Косів" стався вибух. Через кілька годин правоохоронці затримали кількох членів організованої злочинної групи у віці від 23 до 60 років (за розбійний напад і вибух). Серед них "головну роль" грав Михайло Чекурак.

Як з'ясувалося, в обох випадках (і підриву ресторану, і пограбування будинку) потерпілою виявилася... колишня теща кримінального авторитета.

Зараз йдуть суди.

НАЗАД У МИНУЛЕ. ЯК "БУЧА" ПОПЕРЕДИВ ЗАМОВНЕ ВБИВСТВО

Мало хто знає, але в 2016 році Влад Грищенко вже був "кілером". У вересні 2016 року поліція оприлюднила інформацію щодо попередження замовного вбивства фермера в Дніпропетровській області.

Як виявилося, в поліцію прийшов військовослужбовець ЗСУ і повідомив, що йому "замовили" 64-річного главу фермерського господарства.

"Місцевий багатiй намагався поговорити про якійсь справі, але у мене не було часу, – розповідав Влад Грищенко. –Тому замовник навіть приїхав до Слов'янська, де базувалася 95 десантна бригада, в якій я ніс службу. Він кілька годин чекав, поки я звільнюся з наряду, і потім просто виклав на стіл гроші. Мовляв, вони мої. А зверху він пообіцяв свій позашляховик. За це я повинен був убити власника одного з великих фермерських господарств, відомоi на весь район людини".

Замовник аргументував вибір виконавця тим, що у Влада є кваліфікація підривника-сапера, снайпера. "Я сказав, що я цим не займаюся і займатися не буду, але він сказав так: "Якщо не ти, то є інші ", – розповідав Грищенко.

Владислав Грищенко

Далі військовослужбовець нібито взяв замовлення. Поліція почала спецоперацію, в ході якої були зафіксовані всі зустрічі і переговори замовника і "виконавця". На одному із записів замовник навіть розповідає, що отримав попередження про спецоперацію проти себе.

Надалі була проведена імітація злочину, після чого поліція "взяла" замовника вбивства.

Цікавий момент: замовник був затриманий співробітниками карного розшуку поліції Дніпропетровщини на території Івано-Франківської області при підготовці до виїзду в США (напередодні оформив візу). А через два роки в Івано-Франківській області було скоєно замах на вбивство місцевого авторитета, в скоєнні якого сьогодні підозрюють Влада і Інну Грищенко.

(Далі буде...)

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