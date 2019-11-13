"Не складна ціль": генерал сказав, як можна знищити Кримський міст

Екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що Кримський міст є "не дуже складною ціллю" для українських ракет.

"З військової точки зору Кримський міст – це нескладна ціль. Вона нерухома, має велику поверхню, що відбиває, і велику протяжність. Її вразити легше, ніж, наприклад, корабель або літак", – сказав він OBOZREVATEL.

Зокрема, за словами генерала, Кримський міст може бути зруйнований за допомогою ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун", оснащеного протикорабельними ракетами з головками самонаведення. "Вона летить до мети, включається, захоплює її і наводиться", – пояснив він.

З військової точки зору Кримський міст – це нескладна ціль, сказав генерал Романенко

За його словами, в Україні є й інша зброя, яка здатна зруйнувати цю споруду. Наприклад, реактивні системи залпового вогню "Вільха", "Грім", а також бойова авіація.

Генерал підкреслив: Кримський міст споруджувався "не стільки для з'єднання Росії з Кримом, скільки як військово-стратегічний, комунікаційний об'єкт. По ньому можна перекидати війська, зброю тощо".

Відповідаючи на запитання, в якому випадку Україна може завдати удару по Кримському мосту, він пояснив: "У разі його використання у військових цілях і початку повномасштабної війни з Україною".

Як писав OBOZREVATEL, в Росії почали бити на сполох через українську зброю РК-360МЦ "Нептун", яка може знищити Кримський міст. Раніше постпред президента України в АР Крим Антон Коріневич заявив: Україна відреагує на запуск Росією залізничного руху по мосту в окупований Крим, який призначений на кінець поточного року.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.