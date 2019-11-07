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7 листопада • оновлено в 18:28
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"Не ризикуйте!" Поклонська пригрозила Україні новою "окупацією"

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Нелегітимна депутатка Держдуми Росії, колишня "прокурорка" тимчасово окупованого Криму Наталія Поклонська вибухнула маразматичними погрозами на адресу України. Вона натякнула, що якщо зраджена нею країна не припинить обговорювати російське вторгнення на півострів, то нібито ризикує втратити й інші території.

Ідіотичну заяву колаборантка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, доповнивши її недоречним гламурним фото на тлі моря.

"Українським політикам час би вже зрозуміти, що неможливо нескінченно танцювати під одну й ту саму заїжджену мелодію під назвою "анексія Криму". Це вже вчорашній день попередньої "злочинної" української влади – наслідки безвідповідальності, які необхідно прийняти і жити далі, не піддаючи ризикам інші території", – нахабно зазначила вона.

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Наталія Поклонська

Наталія Поклонська

Instagram Наталії Поклонської

Крім того Поклонська заявила, що бачить ознаки того, що нинішнє керівництво України налаштоване на конструктивний діалог щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Не ризикуйте!" Поклонська пригрозила Україні новою "окупацією"

"Не ризикуйте!" Поклонська пригрозила Україні новою "окупацією"

"Не ризикуйте!" Поклонська пригрозила Україні новою "окупацією"

Українським політикам пора б уже зрозуміти, що неможливо нескінченно танцювати під одну і ту ж заїжджену мелодію під назвою "Анексія Криму". Це вже вчорашній день попередньої злочинної української влади - наслідки безвідповідальності, які необхідно прийняти і жити далі, не піддаючи ризиків інші території. Сьогодні потрібно будувати новий світ, поважаючи вибір кримчан, а також вибудовувати світ і порядок в Донбасі. Про те, що "анексія" неабияк набридла, вже далеко не перший раз натякає американське видання "The New York Times" і (о, жах!) Опублікувало карту України без Криму. Всілякі санкції до Росії вже застосували і переконалися, що це не працює - вистачить, зупиніться. Росія в змозі впоратися зі своїми проблемами, але кому потрібні будуть проблеми українського народу, коли тема з "російським агресором" остаточно піде в минуле? Є думка, що нікому. Бачу ознаки того, що нинішнє керівництво України налаштоване на конструктивний діалог щодо врегулювання конфлікту в Донбасі, з розумінням того, що жителі Донбасу - повноправні і мужні люди, які заслуговують на повагу і підтримки.

Публікація від Наталя Поклонська (@nv_poklonskaya)

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Теми
Анексія Криму російська пропаганда
Особа
Наталя Поклонська
Місце
Україна
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Поклонская была предана Украиной. Сначала кучка проплаченных предателей на майдане продались Западу, а потом путем угроз и репрессий они попытались оболванить украинсконе общество. Д ебилы купились. И что в итоге б андеровские крысы получили? Вонючую клоаку. А Крым вовремя послал нах... ба ндеровских предателей и вернулся домой, в Россию. Никто больше не подарит Крым товарищам неграм.
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Полінський Микола
Полінський Микола
Имперские взгляды, однако.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Сильна моська,раз лает на слона.
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Andria Viktor, Слон хромой, одноухий, пассивный 2-ой родитель
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