"Не ризикуйте!" Поклонська пригрозила Україні новою "окупацією"

Нелегітимна депутатка Держдуми Росії, колишня "прокурорка" тимчасово окупованого Криму Наталія Поклонська вибухнула маразматичними погрозами на адресу України. Вона натякнула, що якщо зраджена нею країна не припинить обговорювати російське вторгнення на півострів, то нібито ризикує втратити й інші території.

Ідіотичну заяву колаборантка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, доповнивши її недоречним гламурним фото на тлі моря.

"Українським політикам час би вже зрозуміти, що неможливо нескінченно танцювати під одну й ту саму заїжджену мелодію під назвою "анексія Криму". Це вже вчорашній день попередньої "злочинної" української влади – наслідки безвідповідальності, які необхідно прийняти і жити далі, не піддаючи ризикам інші території", – нахабно зазначила вона.

Наталія Поклонська Instagram Наталії Поклонської

Крім того Поклонська заявила, що бачить ознаки того, що нинішнє керівництво України налаштоване на конструктивний діалог щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Поклонська назвала себе "корінною українкою" і розлютила мережу закликом святкувати Геловін.

Пізніше вона привітала росіян із Днем народної єдності й нарвалася на хвилю критики.

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