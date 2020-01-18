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18 січня • оновлено в 02:49
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"Не поверне, поки живий": Соколова пояснила, на чому тримається влада Путіна

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Президент Росії Володимир Путін не зможе зберегти свою владу без України і окупованого Криму. Тому звільнити півострів, швидше за все, вдасться тільки після смерті глави держави-агресора або його повалення.

Про це під час онлайнзустрічі з фанами на YouTube заявила українська журналістка Яніна Соколова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Усе спрямовано у Путіна на третій термін. І без України, без Криму не буде третього терміну Путіна. 32-38%, я бачила інформацію, – саме стільки зараз хочуть бачити Путіна президентом Росії. Ви розумієте кількість і страх Путіна? Це не 86 і навіть не 60%. 38% росіян, за найкращими варіантами, хочуть бачити Путіна своїм президентом. Ви розумієте, що думає людина на підборах на ім'я Володимир в стінах Кремля, коли бачить ці цифри? Це страх. Тому Україну він не залишить і Крим не віддасть, на жаль", – вважає вона.

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Володимир Путін

Володимир Путін

ТСН

Телеведуча зазначила, що захоплений український півострів по суті є єдиним "досягненням" Путіна, яким він може хоч якось підтримувати авторитет серед народу. Тому президент Росії буде триматися за нього до останнього.

"Крим – це фактично головний орден на піджаку в Путіна. Поки він живий, Крим не повернуть за найжорсткіших санкцій. В питанні Криму зараз, на жаль, я бачу тільки один шлях до його звільнення. Цей шлях називається повалення Путіна або самовільна відмова від влади", – підкреслила Соколова.

Разом з тим, вона переконана в тому, що окупант повинен постійно відчувати на собі тиск за скоєний злочин, тому підтримала санкції проти Росії.

Підсумовуючи, журналістка сказала, що не сумнівається в тому, що український півострів буде деокупуваний. Питання полягає тільки в тому, як скоро це трапиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Яніна Соколова
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Даже если опустить и оставить за скобками все нагромождение выданной свяниной чуши, один вопрос остаётся - вам Крым что? Мешок картохи? Крым взяли, Крым отдали... Попробуйте придти "освобождать". Крым - это больше 2 миллионов сильно пророссийского населения, которое очень радо, что ему не довелось хлебнуть вoйны, бaндеризации и украинизации, а ничего другого Украина предложить не может. Пока вы думаете, как бы вернуть Крым, который прям спит и видит себя под жовто-блакитным упоротым управлением, у вас вся страна развалится
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