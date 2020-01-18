"Не поверне, поки живий": Соколова пояснила, на чому тримається влада Путіна

Президент Росії Володимир Путін не зможе зберегти свою владу без України і окупованого Криму. Тому звільнити півострів, швидше за все, вдасться тільки після смерті глави держави-агресора або його повалення.

Про це під час онлайнзустрічі з фанами на YouTube заявила українська журналістка Яніна Соколова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Усе спрямовано у Путіна на третій термін. І без України, без Криму не буде третього терміну Путіна. 32-38%, я бачила інформацію, – саме стільки зараз хочуть бачити Путіна президентом Росії. Ви розумієте кількість і страх Путіна? Це не 86 і навіть не 60%. 38% росіян, за найкращими варіантами, хочуть бачити Путіна своїм президентом. Ви розумієте, що думає людина на підборах на ім'я Володимир в стінах Кремля, коли бачить ці цифри? Це страх. Тому Україну він не залишить і Крим не віддасть, на жаль", – вважає вона.

Володимир Путін ТСН

Телеведуча зазначила, що захоплений український півострів по суті є єдиним "досягненням" Путіна, яким він може хоч якось підтримувати авторитет серед народу. Тому президент Росії буде триматися за нього до останнього.

"Крим – це фактично головний орден на піджаку в Путіна. Поки він живий, Крим не повернуть за найжорсткіших санкцій. В питанні Криму зараз, на жаль, я бачу тільки один шлях до його звільнення. Цей шлях називається повалення Путіна або самовільна відмова від влади", – підкреслила Соколова.

Разом з тим, вона переконана в тому, що окупант повинен постійно відчувати на собі тиск за скоєний злочин, тому підтримала санкції проти Росії.

Підсумовуючи, журналістка сказала, що не сумнівається в тому, що український півострів буде деокупуваний. Питання полягає тільки в тому, як скоро це трапиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналіст Роман Цимбалюк зазначив, що послання Путіна до Федерального зібрання показало, що в Кремлі відмовилися від територіальних претензій до Білорусі, проте не виключили зі списків своїх інтересів Україну.

За його словами, Путін продовжить вести війну проти України, прикриваючись пропагандистськими штампами про "братні" народи.

Він додав, що окупанти розглядають нашу країну як донора людських ресурсів, якими в майбутньому вони будуть поповнювати свою "армію імперії".

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