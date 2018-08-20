Не покинув дім: волонтери знайшли останнього героя стратегічного пункту на Донбасі

У звільненому від терористів українськими військовими стратегічному пункті Шуми Донецької області живе єдина сім'я, яка не покинула свій дім.

Про це розповіли волонтери фонду "Повернись живим" у Facebook. Відзначається, що 60-річний Сергій живе в посіченому від ворожих обстрілів будинку з дружиною Ганною.

"Подружжя не виїжджає, тому що збирається померти там, де народилося. За словами військових 58-ї бригади, які нині тримають оборону на цьому напрямку, донедавна у селищі жила ще одна бабуся, проте бойовики обстріляли її будинок, і старенька мусила поїхати. "Посікло їй хату добряче. Та й у нас все понівечене й потрощене – ось дірки в стелі від старих "прильотів", а ось в стіну гаража ще раніше прилетіла граната терористів. Найгарячіше тут було, мабуть, у 2015 році – міни літали просто над нашим будинком", - розповів Сергій.

За його словами, терористи і зараз не дають спокою, особливо вночі. Він повідомив, що світло в будинку є, а ось із водою давно проблеми. Українські військові допомагають із їжею і медикаментами.

Мешканець селища Шуми Сергій

Відзначається, що Шуми - стратегічно важливе селище. У майбутньому воно може служити плацдармом для проведення подальших операцій Збройних сил.

"Під час бою за Шуми героїчно загинув молодший сержант 24-ї бригади Дмитро Український. Він був командиром групи прикриття, що виконувала завдання у "сірій зоні" і, на жаль, потрапила у ворожу засідку. Військовий вирішив прийняти бій, попри те, що противник значно переважав у кількості", - сказано в повідомленні.

Волонтери уточнили, що саме рішучість молодшого сержанта врятувала бійців з основної групи, які отримали наказ на вихід, а також життя 19-річному розвіднику, якому наказав відходити сам Дмитро.

"Він залишився з ворогами і відстрілювався до останнього подиху. Поважайте загиблих і допомагайте живим", - додали волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бійці ЗСУ взяли під контроль 15 кв км окупованої української території. У відповідь терористи вибухнули погрозами на адресу захисників України.