''Не пам'ятаю'': підозрюваний у жорстокому вбивстві сім'ї у Вінниці виправдався

Підозрюваний у звірячому вбивстві сім'ї у Вінниці Анатолій Малець заявив у суді, що пам'ятає лише "часткові уривки".

Як ідеться в сюжеті ТСН, чоловік практично все засідання сидів із закритими очима (щоб подивитися сюжет про суд над ним, проскрольте до кінця сторінки).

За даними слідства, Малець планував вбивство заздалегідь, тому що зраджував дружині, на тлі чого в родині були постійні скандали.

"Через деякий час вирішив скоїти вбивство з метою усунення перешкод проживання з іншою жінкою", – заявив прокурор Валерій Шиманський.

За словами сусідів, сім'я була порядною і небідною. Вони жили в чотирикімнатній двоповерховій квартирі. А сам Малець працював у сфері IT, його дружина була домогосподаркою. Подружжя розлучилося рік тому, а мати підозрюваного проживала з невісткою та онуками і мала з ними гарні стосунки.

Чоловік зізнався, що вбив членів сім'ї молотком. За словами поліцейських, коли Малець їх викликав, він перебував при здоровому глузді. Суд призначив психологічну експертизу. За масове вбивство йому загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 грудня у Вінниці вбили двох жінок і двох дітей. Троє з них загинули одразу. Трирічну дівчинку з важкими травмами голови госпіталізували. Пізніше стало відомо, що лікарям не вдалося врятувати дитину.

Поліція затримала чоловіка, який повідомив про загиблих родичів. Пізніше слідчі з'ясували, що підозрюваний мав іншу сім'ю на стороні. 2 січня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.