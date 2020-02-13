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13 лютого • оновлено в 19:25
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Не можуть провести два роки: суд у справі сепаратистки Штепи знову перенесли

1.1т
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Орджонікідзевський районний суд Харкова знову переніс суд у справі ексмерки Слов'янська, сепаратистки Нелі Штепи, яку звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Засідання перенесли на 27 лютого через відсутність двох свідків з боку звинувачення, повідомляє Укрінформ. Запобіжний захід Штепі не можуть вибрати з 2018 року.

"Почали розглядати клопотання про запобіжний захід, оскільки він не обраний з 2018 року. Сторона звинувачення наполягала на допиті свідків. З'явилися чотири свідки - по два з боку захисту і з боку звинувачення, але ще двоє свідків з боку обвинувачення не з'явилися, тому суд перенесений на 27 лютого, на 10:00", – розповів адвокат жінки Олександр Шадрін.

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Неля Штепа

Неля Штепа

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За його словами, свідки з боку звинувачення, серед яких заступник самопроголошеного в 2014 році мера Слов'янська Пономарьов, вказують на нібито погрози з боку Штепи.

"Сторона звинувачення наполягає на цілодобовому домашньому арешті Штепи. Захист - проти, звинувачення необґрунтовано, ризики відсутні. При цьому цей захід обмежує свободу так само, як і утримання під вартою", – зазначив адвокат.

Штепа була присутня на засіданні суду, туди вона приїхала зі Слов'янська. Активістів в залі суду не було.

Як писав OBOZREVATEL раніше, одіозну ексмерку Слов'янська Нелю Штепу, яка заявила про намір знову балотуватися, зловили в київському торговому центрі "Орнамент" за покупками.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Неля Штепа
Місце
Україна Харків
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Такое впечатление шо за весь послемайданный бардельерос отвечает одна эта тетенька Штепа, ее одну пять лет судят.
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Яценюк придет с Турчиновым давать показания зачем они Стрелкову БУК дали или их по скайпу допросят как Януковича?
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