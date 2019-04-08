Не було щеплення: в Україні зафіксовані нові смерті від грипу

У Кіровоградській області від ускладнень грипу померли ще дві людини.

Летальні випадки зафіксовані в Кропивницькому та Компаніївському районах. Про це повідомляє прес-служба обласного лабораторного центру.

"Лабораторно у людей підтвердили вірус грипу типу А (H1N1) сезонний. Всього в області було дев'ять летальних випадків. Всі хворі не мали щеплення проти грипу", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що за медичною допомогою з ГРВІ звернулися 2644 хворих, із них 69,8% — діти. Всього були госпіталізовані 220 осіб. З початку епідсезону в області зареєстрували 84 випадки грипу.

У відомстві додали, що надійним захистом від грипу є своєчасна імунізація сезонної протигрипозної вакцини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні назвали кількість жертв грипу.

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